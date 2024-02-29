Козловський розповів, як його покійний батько оцінив конфлікт з Кондратюком

Співак Віталій Козловський зізнався, як його покійний батько відреагував на його конфлікт з продюсером Ігорем Кондратюком.

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Віталій Козловський зараз служить у ЗСУ / колаж Главред, фото канал "1 + 1 Україна" та Instagram

Співак і військовослужбовець Віталій Козловський в рамках української адаптації найпопулярнішого розважального проекту Фінляндії Song Of My Life на каналі "1+1 Україна", що отримав назву "Пісня мого життя". Зокрема, він згадав, якою була реакція його покійного тата на конфлікт з експродюсером Ігорем Кондратюком.

"Мій батько був для мене справжнім другом. Навіть брав мене у відрядження, адже був електриком-атомником. Коли всі чоловіки їхали самі в робочі поїздки, батько брав мене з собою, знайомився з місцевими жінками з дітьми і залишав мене з ними. Він дуже мене любив, і коли у мене був конфлікт з Кондратюком, він завжди говорив: "Син, Я не можу дивитися на те, як тебе вбивають, а я нічого не можу зробити". Він помер три роки тому", - розповів Віталій.

Хто такий Віталій Козловський? Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009). відео дня Співак має більше 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".

У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

До того ж, Козловський розповів, що через деякий час після смерті батька йому приснився віщий сон ‒ з приводу повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"На сороковий день його смерті мені приснився сон, в якому я йду по глибокому окопу і виходжу у відкритий бліндаж без стелі. Зверху на мене дивиться батько і каже: "Син, тобі не потрібно боятися, але тут зараз тобі не потрібно бути". Через півроку після цього сну почалася повномасштабна війна. Коли прийшла повістка, я, не вагаючись, пішов воювати. Мене відправили в Донецьку область, і коли ми одного разу вийшли на позиції, нас обстріляли. Коли ми приїхали в сусіднє село на ротацію, хтось із хлопців згадав, що я співак, і попросив заспівати мене. У той час я згадав і сон, і батька, і зрозумів, що він мій ангел-хранитель", - підсумував співак.

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський прокоментував конфлікт зі своїм колишнім продюсером Ігорем Кондратюком, який в рахунок боргів артиста відбирає у нього більшу частину його військової зарплати.

Співак запропонував Ігорю Кондратюку мирову угоду - зустрітися особисто і обговорити пом'якшення умов виплат в період його строкової служби. На це Козловський отримав жорстка відмова від продюсера у лайливій формі.

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