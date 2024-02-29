УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Козловський розповів, як його покійний батько оцінив конфлікт з Кондратюком

Дмитро Відоменко
29 лютого 2024, 02:30
Співак Віталій Козловський зізнався, як його покійний батько відреагував на його конфлікт з продюсером Ігорем Кондратюком.
Козловський
Віталій Козловський зараз служить у ЗСУ / колаж Главред, фото канал "1 + 1 Україна" та Instagram

Співак і військовослужбовець Віталій Козловський в рамках української адаптації найпопулярнішого розважального проекту Фінляндії Song Of My Life на каналі "1+1 Україна", що отримав назву "Пісня мого життя". Зокрема, він згадав, якою була реакція його покійного тата на конфлікт з експродюсером Ігорем Кондратюком.

"Мій батько був для мене справжнім другом. Навіть брав мене у відрядження, адже був електриком-атомником. Коли всі чоловіки їхали самі в робочі поїздки, батько брав мене з собою, знайомився з місцевими жінками з дітьми і залишав мене з ними. Він дуже мене любив, і коли у мене був конфлікт з Кондратюком, він завжди говорив: "Син, Я не можу дивитися на те, як тебе вбивають, а я нічого не можу зробити". Він помер три роки тому", - розповів Віталій.

Хто такий Віталій Козловський?

Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).

відео дня

Співак має більше 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

До того ж, Козловський розповів, що через деякий час після смерті батька йому приснився віщий сон ‒ з приводу повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"На сороковий день його смерті мені приснився сон, в якому я йду по глибокому окопу і виходжу у відкритий бліндаж без стелі. Зверху на мене дивиться батько і каже: "Син, тобі не потрібно боятися, але тут зараз тобі не потрібно бути". Через півроку після цього сну почалася повномасштабна війна. Коли прийшла повістка, я, не вагаючись, пішов воювати. Мене відправили в Донецьку область, і коли ми одного разу вийшли на позиції, нас обстріляли. Коли ми приїхали в сусіднє село на ротацію, хтось із хлопців згадав, що я співак, і попросив заспівати мене. У той час я згадав і сон, і батька, і зрозумів, що він мій ангел-хранитель", - підсумував співак.

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський прокоментував конфлікт зі своїм колишнім продюсером Ігорем Кондратюком, який в рахунок боргів артиста відбирає у нього більшу частину його військової зарплати.

Співак запропонував Ігорю Кондратюку мирову угоду - зустрітися особисто і обговорити пом'якшення умов виплат в період його строкової служби. На це Козловський отримав жорстка відмова від продюсера у лайливій формі.

Інші новини про Віталія Козловського:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Віталій Козловський новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

У Зеленського зробили заяву щодо "звернення" Придністров'я до Росії

У Зеленського зробили заяву щодо "звернення" Придністров'я до Росії

00:35 Політика
"Бавовна" буде квітнути: ГУР анонсувало неприємні сюрпризи для окупантів

"Бавовна" буде квітнути: ГУР анонсувало неприємні сюрпризи для окупантів

22:44 Україна
Зеленський зустрівся з Санду: зробив заяву щодо Придністровʼя

Зеленський зустрівся з Санду: зробив заяву щодо Придністровʼя

22:27 Світ
Всі головні новини

Популярне

Вже не чутки: палац вперше повідомив про стан Міддлтон 18155

Вже не чутки: палац вперше повідомив про стан Міддлтон

Гороскоп Таро на березень 2024: Терезам - рішення, Скорпіонам - заздрісники, Стрільцям - прибуток 5308

Гороскоп Таро на березень 2024: Терезам - рішення, Скорпіонам - заздрісники, Стрільцям - прибуток

Російський літак перетнув кордон: Німеччина та Франція підняли у повітря винищувачі 4341

Російський літак перетнув кордон: Німеччина та Франція підняли у повітря винищувачі

Шольц звинуватив Британію у наведенні ракет на російські війська: йому відповіли 3380

Шольц звинуватив Британію у наведенні ракет на російські війська: йому відповіли

Останні новини

03:10

"Є проблеми": сержант ЗСУ сказав, чому РФ почала більше бити балістикою замість дронів

02:30

Козловський розповів, як його покійний батько оцінив конфлікт з Кондратюком

01:30

Сопілкар з Kalush Orchestra висловився про перемогу alyona alyona та Jerry Heil

01:03

Як зберігати макарони: дівчина показала спосіб, щоб вони не розсипалися по шафі

00:35

У Зеленського зробили заяву щодо "звернення" Придністров'я до Росії

Виплати переселенцям, індексація пенсій, курс валют: що змінюється з 1 березняВиплати переселенцям, індексація пенсій, курс валют: що змінюється з 1 березня
28 лютого, середа
23:37

ЗСУ ліквідували "вражаючу" кількість літаків РФ: Ігнат розкрив наслідки "літакопаду"

23:14

Після розповіді про інвалідність: боксер Узєлков переніс операцію

22:44

"Бавовна" буде квітнути: ГУР анонсувало неприємні сюрпризи для окупантів

22:27

Зеленський зустрівся з Санду: зробив заяву щодо Придністровʼя

Реклама
22:06

Мільйон дронів, які літають роєм: майор ЗСУ розкрив плани Заходу щодо УкраїниВідео

21:29

За Красногорівку під Марʼїнкою пройшли важкі бої: ЗСУ відбили село у росіян

21:20

Сподіваюся, зможете пробачити: співачка LP вибачилася за подяки фанам РФ і худі з триколорів

21:15

ЄС прийняв "надважливе" рішення: остаточно схвалили надання Україні 50 млрд євро

21:11

Країна НАТО дозволила Україні бити своєю зброєю по території Росії

20:38

Бронювання, е-повістки та відстрочка: у ВР розглянули ключові питання мобілізації

20:19

4 мільярди доларів допомоги: в США знайшли джерело фінансування для України

20:14

"Офіційно розлучилися": екс-капітан "Динамо" розповів про розрив з дружиною

20:11

Прилетів HIMARS: в РФ ниють про удар по 155-й бригаді, командир окупантів поранений

20:03

У Молдові зробили заяву про Придністров'я, а у РФ зібралися говорити з Путіним

19:33

"Шанс закінчити війну": Туреччина хоче посадити Україну та РФ за стіл переговорів

Реклама
19:24

Україна і Польща провели переговори щодо деблокади кордону: що вирішили

19:22

Китайський гороскоп на 29 лютого: що треба починати, щоб зловити удачу

19:13

Війська НАТО в Україні "вже не табу": FT дізналася подробиці пропозиції Макрона

19:12

Які 3 помилки робить більшість з нас під час прибирання: мало хто про це здогадується

19:10

Якщо дати команду "фас!", то сидіти будуть усіПогляд

18:54

Америка може схилити Україну до переговорів: сержант ЗСУ про можливі рішення

18:48

Сезон "м’ясних штурмів": Гуменюк розповіла про ситуацію на лівому березі Дніпра

18:37

Карма наздогнала: "Зірковий десант" Кремля потрапив під обстріл

18:21

Придністров'я не виправдало очікувань Кремля: ГУР про "звернення про захист" до РФ

18:20

Як Росія може "працювати" з Придністров'я: у ЗСУ назвали один з варіантів

18:17

Популярний ведучий 1+1 Єгор Гордєєв розкрив подробиці особистого життя

18:17

Шольц звинуватив Британію у наведенні ракет на російські війська: йому відповіли

17:59

Основна ціль росіян: полковник ЗСУ попередив про загрозу для 2 населених пунктів

17:55

5 найкорисніших порад, які змусять дім пахнути свіжістю: господиня розповіла секретВідео

17:32

У РФ за наказом тітки з "Дому-2" крадуть вінки Навального для могили Пригожина

17:28

Польща планує повністю закрити кордон з Україною: Туск анонсував "болісне" рішення

17:24

Ветеринар назвав 5 тварин, яких він ніколи б не завів в якості домашніх вихованцівВідео

17:16

Анна Кошмал показала фото з чоловіком та розповіла про ревнощі в шлюбі

17:08

Звернення Придністров'я "про захист" від Молдови: з'явилася перша реакція Росії

16:47

Дієтолог назвав 5 продуктів, які після морозилки стають навіть кориснішими

Реклама
16:44

Ідея Макрона про війська НАТО в Україні: Зеленський зробив заяву

16:41

Лєра Кудрявцева здала чоловіка в клініку: з'явилися деталі

16:36

"Лукашенко може це зробити": боєць ЗСУ оцінив загрозу наступу з Білорусі

16:34

Це неприпустимо: влада Польщі покарає тих, хто висипав українське зерно

16:33

Компанія з російським корінням "Інкас Дубай" намагається потрапити на український оборонний ринок за підтримки "антикорупціонерів", - ЗМІ

16:30

"Путін не дозволить нікому жити вільно": Зеленський розкрив домовленості в Албанії

16:27

Зеленський назвав Путіна "вбивцею" і закликав Європу готуватися до ракет Росії

16:24

Юрій Великий порвав Мережу новою пародією на російського окупанта Ваню

16:08

Болісна втрата для ворога: полковник ЗСУ оцінив знищення рідкісних літаків РФ

15:57

Доньку Інни Мірошниченко захейтіли в Мережі - блогерка жорстко відповіла

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти