УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Купка недоособистостей, заздрісників і наклепників": Пугачова висміяла своїх хейтерів в Росії

Руслана Заклінська
11 листопада 2023, 16:17
Алла Пугачова змінила свою традиційну граційність і різко відповіла на звинувачення та наклеп, відзначивши готовність стояти на варті своєї свободи та творчості.
'Купка недоособистостей, заздрісників і наклепників': Пугачова висміяла своїх хейтерів в Росії
Пугачова різко відповіла своїм заздрісникам / Колаж: Главред, фото: instagram.com / alla_orfey

Російська виконавиця Алла Пугачова, лише за тиждень після свого візиту в країну-агресорку Росію, вирішила відповісти на хвилюючі обвинувачення та напади з боку своїх заздрісників. Вона також відреагувала на звинувачення у соціальних мережах певної "громадської організації". В своєму зверненні, розміщеному 11 листопада в Instagram, співачка висловила своє невдоволення та зневажливо відгукнулася про заздрісників.

"Смішно й сумно спостерігати за купкою шалених недоособистостей, заздрісників і наклепників. Ви такі потішні! До речі, саме вас я назвала рабами й холопами, адже народ в цьому випадку ні до чого, він заручник нинішньої ситуації. Я люблю його й жалію...Не витрачайте сили свої та кошти на марні спроби знищити мене або знецінити моє життя та творчість. Моя багатомільйонна армія шанувальників мене не зрадить," - написала Алла Пугачова.

Вона також наголосила, що гроші не є для неї головною цінністю та спростувала чутки про власні негаразди.

відео дня

"Гроші мої рахуєте? Так, я гарувала, я їх заробляла на відміну від тих, хто прогуляв і пропив свою зоряну годину й бездоказово заявляє, що їм перекрила кисень Алла Пугачова. Як зручно, чи не так? Та й не в грошах щастя. Свобода – це головне багатство," - додала вона.

Також Алла Пугачова сказала, що виконала свою місію та не втратила зв'язку зі своїми прихильниками. При тому, що вже довший час не виступає артистка не виступає.

У своєму зверненні співачка підкреслила, що вона завжди буде вірна своїм принципам та не збирається зупинятися. "І ноги ходять, і очі бачать, і вуха чують," сказала Пугачова, закликаючи не звертати уваги на пусті обвинувачення.

Алла Пугачова завершила своє звернення обіцянкою, що "ви ще про мене почуєте". Цим співачка власне нагадала своїм заздрісникам про значущість у серцях шанувальників.

Нагадаємо, це звернення Пугачова опублікувала як реакцію на те, що російські пропагандисти, представники громадської організації "Зов народа", звернулися до російських правоохоронних органів із вимогою допитати Аллу Пугачову.

Також під час свого приїзду в Росію Алла начебто позбавила спадку старшу дочку Крістіну Орбакайте. Пропагандистське видання "Пристрасть" повідомило про те, що Алла Пугачова переписала весь свій спадок на двійнят - Лізу і Гаррі. Проте наскільки ці чутки правдиві наразі невідомо.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
шоу-бізнес Алла Пугачова
Реклама

Головне за день

ЗСУ "пошматували" піхоту і техніку РФ: у ворога колосальні втрати під Авдіївкою

ЗСУ "пошматували" піхоту і техніку РФ: у ворога колосальні втрати під Авдіївкою

15:27 Україна
У РФ пустили під укіс вантажний состав: у ГУР розкрили деталі спецоперації

У РФ пустили під укіс вантажний состав: у ГУР розкрили деталі спецоперації

14:44 Україна
"Місяць буде критичним": Макрон зробив заяву про війну і переговори з РФ

"Місяць буде критичним": Макрон зробив заяву про війну і переговори з РФ

14:12 Україна
Всі головні новини

Останні новини

16:47

"Кожен обирає шлях": зірка "Будиночка на щастя" відверто розповіла про "мовчунку" Безрук

16:41

Студенти в Україні можуть повернути частину грошей за "контракт": інструкція

16:22

"Я виступаю за Фаріон": Арестович об'єднався зі скандальним мовознавцем

16:17

"Купка недоособистостей, заздрісників і наклепників": Пугачова висміяла своїх хейтерів в Росії

15:44

Звільняють Херсонщину: відкрито збір на пікап для захисників з ДніпропетровщиниФото

Україна стоїть перед "відкритими обіймами" і вступить до ЄС після 2027 року - ГорбачУкраїна стоїть перед "відкритими обіймами" і вступить до ЄС після 2027 року - Горбач
15:35

У Міненерго розповіли про наслідки обстрілів: де зникло світло

15:27

ЗСУ "пошматували" піхоту і техніку РФ: у ворога колосальні втрати під Авдіївкою

14:59

Чи може корупція завадити Україні вступити до ЄС: думка посла Союзу

14:59

Замшеве взуття буде як нове: 6 лайфхаків, які допоможуть позбутися плям і потертостей

Реклама
14:56

Потрібно знайти літери В і Р за 10 секунд: чудовий спосіб перевірити свою уважність

14:51

Чи можна створити вічний двигун: відомості про цей пристрій уб'ють наповал

14:44

У РФ пустили під укіс вантажний состав: у ГУР розкрили деталі спецопераціїФото

14:12

"Місяць буде критичним": Макрон зробив заяву про війну і переговори з РФ

13:55

У Волновасі п'яний окупант відправив на концерт до Кобзона чиновницю-колаборантку

13:51

РосЗМІ: Пугачова позбавила спадщини Крістіну Орбакайте

13:38

РФ ніколи не приходить "назавжди": Зеленський привітав зі звільненням ХерсонаВідео

13:34

Чому неправильно казати "часи": є лише один правильний варіант

13:20

Без навчання в автошколі: українцям дозволили по-новому складати іспит з теорії

12:33

Ракетний удар по Києву: Patriot збив російську балістичну ракету

12:26

Місячний календар 12 листопада 2023: найнебезпечніший день, коли все йде шкереберть

Реклама
12:23

План з виділення ЄС Україні 20 млрд євро під загрозою зриву - Reuters

12:17

Путіністка Канделакі похвалилася дитиною, яку їй народила інша жінка

12:14

В Литві заступились за Україну і жорстко наїхали на Орбана

11:51

У річницю визволення Росія 121 раз вдарила по Херсонщині: є жертви

11:25

У чоловіка онкохворої Заворотнюк серйозні проблеми

11:23

Китайський гороскоп на завтра 12 листопада: Дракону - презирство, Змії - свобода від проблем

11:23

"Виїзд обійшовся в кругленьку суму": блогер озвучив скандальні деталі втечі онука Ротару

11:20

Україна зможе завдати удару у відповідь у разі атак на енергетику

11:05

Мирні переговори з РФ і територіальні поступки: Єрмак зробив заяву

10:45

"Зовсім не заздрю": ексучасник "Дизель Шоу" різко висловився про Писаренка і Нікішина, які втекли в РФ

10:12

РФ намагалася вдарити по Києву "Іскандером": у КМВА розкрили подробиціФото

10:10

Цей рецепт млинців із сиром та зеленню за 20 хвилин змінить ваше уявлення про сніданок

10:01

Чи мають право працівники ТЦК перевіряти документи на вулицях: відповідь адвоката

09:45

Нічна атака дронів: в Одеській та Дніпропетровській областях є "прильоти"

09:25

Окупанти випустили балістику, спрацювала ППО: у ЗСУ розповіли про атаку по Києву

09:17

Війна в Ізраїлі: настав час проміжних висновківПогляд

09:05

Яке свято завтра 12 листопада: день у світовій та українській історії, церкві

08:58

"Ти - на війні": Ярош "вписався" в мовний скандал, запущений Фаріон

08:34

Вночі РФ атакувала Україну дронами і ракетами: скільки вдалося збити ППО

08:07

У Києві прогриміли потужні вибухи, оголошена тривога: перші подробиці

Реклама
07:35

У Росії горів пороховий завод у Тамбові: перед пожежею пролунав вибух

06:12

Чому українському бізнесу поки не "світять" інвестиціїПогляд

05:10

"Не вийде воювати на два фронти": Світан сказав, що стане ключем до просування ЗСУ

04:30

Чи можна кип'ятити воду двічі: фахівець повідомила про ключову небезпеку

03:24

Забудьте про спортзал назавжди: ви здивуєтеся наскільки можна схуднути, якщо просто прибирати вдома

02:15

ЗСУ націлилися на звільнення двох міст: Світан розкрив напрямки удару

01:47

Що буде з допомогою Україні в разі перемоги Трампа на виборах: відповідь експерта

00:11

Угорщина не заблокує допомогу Україні: у Євросоюзі знають, як обіграти Орбана

10 листопада, п'ятниця
23:02

Потужна буря накрила Україну: як довго буде "трусити" геомагнітний шторм

22:49

Коли піднімуть пенсії українцям: Шмигаль зробив заяву

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Персони
Володимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти