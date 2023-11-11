'Купка недоособистостей, заздрісників і наклепників': Пугачова висміяла своїх хейтерів в Росії

Алла Пугачова змінила свою традиційну граційність і різко відповіла на звинувачення та наклеп, відзначивши готовність стояти на варті своєї свободи та творчості.

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Пугачова різко відповіла своїм заздрісникам / Колаж: Главред, фото: instagram.com / alla_orfey

Російська виконавиця Алла Пугачова, лише за тиждень після свого візиту в країну-агресорку Росію, вирішила відповісти на хвилюючі обвинувачення та напади з боку своїх заздрісників. Вона також відреагувала на звинувачення у соціальних мережах певної "громадської організації". В своєму зверненні, розміщеному 11 листопада в Instagram, співачка висловила своє невдоволення та зневажливо відгукнулася про заздрісників.

"Смішно й сумно спостерігати за купкою шалених недоособистостей, заздрісників і наклепників. Ви такі потішні! До речі, саме вас я назвала рабами й холопами, адже народ в цьому випадку ні до чого, він заручник нинішньої ситуації. Я люблю його й жалію...Не витрачайте сили свої та кошти на марні спроби знищити мене або знецінити моє життя та творчість. Моя багатомільйонна армія шанувальників мене не зрадить," - написала Алла Пугачова.

Вона також наголосила, що гроші не є для неї головною цінністю та спростувала чутки про власні негаразди.

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"Гроші мої рахуєте? Так, я гарувала, я їх заробляла на відміну від тих, хто прогуляв і пропив свою зоряну годину й бездоказово заявляє, що їм перекрила кисень Алла Пугачова. Як зручно, чи не так? Та й не в грошах щастя. Свобода – це головне багатство," - додала вона.

Також Алла Пугачова сказала, що виконала свою місію та не втратила зв'язку зі своїми прихильниками. При тому, що вже довший час не виступає артистка не виступає.

У своєму зверненні співачка підкреслила, що вона завжди буде вірна своїм принципам та не збирається зупинятися. "І ноги ходять, і очі бачать, і вуха чують," сказала Пугачова, закликаючи не звертати уваги на пусті обвинувачення.

Алла Пугачова завершила своє звернення обіцянкою, що "ви ще про мене почуєте". Цим співачка власне нагадала своїм заздрісникам про значущість у серцях шанувальників.

Нагадаємо, це звернення Пугачова опублікувала як реакцію на те, що російські пропагандисти, представники громадської організації "Зов народа", звернулися до російських правоохоронних органів із вимогою допитати Аллу Пугачову.

Також під час свого приїзду в Росію Алла начебто позбавила спадку старшу дочку Крістіну Орбакайте. Пропагандистське видання "Пристрасть" повідомило про те, що Алла Пугачова переписала весь свій спадок на двійнят - Лізу і Гаррі. Проте наскільки ці чутки правдиві наразі невідомо.

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