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Очевидець розповів, про що саме Алла Пугачова говорила з трупом Михайла Горбачова на похоронах

21 вересня 2022, 01:21

Примадонна поставила президенту СРСР питання, яке назавжди залишиться без відповіді.

Алла Пугачова
Алла Пугачова біля труни Горбачова поставила йому риторичне питання / instagram.com/alla_orfey

3 вересня відбулися похорони першого і останнього президента СРСР Михайла Горбачова. Серед гостей, які прийшли вшанувати його пам'ять, була і російська співачка Алла Пугачова.

Присутні відзначили дивну поведінку артистки - вона погрожувала покійному пальцем і довго про щось з ним шепотілася. Спершу це списали на надмірне хвилювання Примадонни.

Однак російський фотограф Юрій Феклістов розповів, що насправді вона говорила Горбачову. Цим цікавим фактом він поділився в особистому блозі в Facebook.

За його словами, після перфомансу Пугачової біля труни, він поцікавився у співробітниці Фонду Горбачова, яка стояла поруч у почесній варті, чи не розчула вона, що говорила Алла Борисівна.

"Ну що, Михайло Сергійович, відвоювався?"- питала Пугачова у покійного.

Раніше Алла Пугачова висловилася про смерть першого і останнього президента СРСР Михайла Горбачова-вона зізналася, що смерть Горбачова стала для неї справжнім ударом.

Також фізіогноміст Артем Павлов надав свою розшифровку незвичайних жестів артистки. Він висловив думку, що Пугачова за щось вичитує Горбачова.

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