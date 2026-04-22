Меган Маркл хитро нашкодила королівській родині — що вона зробила

Христина Трохимчук
22 квітня 2026, 05:15
Скандали навколо Меган Маркл не вщухають.
Меган Маркл звинуватили в неповазі до королеви Єлизавети
Меган Маркл звинуватили в неповазі до королеви Єлизавети

Ви дізнаєтеся:

  • Меган Маркл потрапила в скандал через допис у соцмережах
  • Чому це сприйняли як неповагу до Єлизавети II

У мережі спалахнув новий скандал навколо Меган Маркл та її стосунків із королівською родиною. Один із дописів бренду герцогині в соцмережах сприйняли як неповагу до пам'яті покійної королеви Єлизавети, повідомляє ТСН.

Все почалося з того, що бренд "As ever" випустив свічки, присвячені дітям Меган і Гаррі — Арчі та Лілібет. Інформація про це з'явилася всього за кілька годин до 21 квітня — дня народження королеви Єлизавети. Цього дня їй могло виповнитися 100 років.

Свічка принцеси Лілібет
Свічка принцеси Лілібет

"Представляємо дві нові свічки, майстерно створені нашою засновницею і названі на честь дат народження її дітей. Аромат № 604, названий на честь дати народження принцеси Лілібет, квітковий і сяючий, з нотами амбри, водяної лілії та сандалу. Аромат № 506, названий на честь дати народження принца Арчі, має теплий і врівноважуючий характер, з нотами імбиру, неролі та кашеміру", — написали в соцмережах бренду.

Шанувальники залишилися незадоволені вчинком Меган, яка вже прославилася тим, що любить привертати увагу до себе у важливі для королівської родини дати. Пост про продаж свічок з ім'ям "Лілібет" громадськість сприйняла як неповагу до покійної королеви Єлизавети. Нагадаємо, що Меган і Гаррі назвали свою дочку на честь бабусі, однак це рішення було сприйнято неоднозначно, оскільки така форма імені довгий час була особистим зверненням до монарха.

Принц Гаррі, Меган Маркл та Єлизавета II
Принц Гаррі, Меган Маркл та Єлизавета ІІ

"Це на 100% тролінг королівської сім'ї на честь 100-річчя покійної королеви. Їй все одно, чи продасться хоча б одна свічка", — пишуть у мережі.

Про особу: Меган Маркл

Меган, герцогиня Сассекська — американська акторка та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011—2018). З 2018 року — дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і дочку Лілібет (2021).

