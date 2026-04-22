Меган Маркл хитро нашкодила королівській родині — що вона зробила

Скандали навколо Меган Маркл не вщухають.

https://glavred.net/stars/megan-markl-hitro-nasolila-korolevskoy-seme-chto-ona-sdelala-10758476.html Посилання скопійоване

Меган Маркл звинуватили в неповазі до королеви Єлизавети / колаж: Главред, фото: instagram.com, theroyalfamily, sussexroyal

Ви дізнаєтеся:

Меган Маркл потрапила в скандал через допис у соцмережах

Чому це сприйняли як неповагу до Єлизавети II

У мережі спалахнув новий скандал навколо Меган Маркл та її стосунків із королівською родиною. Один із дописів бренду герцогині в соцмережах сприйняли як неповагу до пам'яті покійної королеви Єлизавети, повідомляє ТСН.

Все почалося з того, що бренд "As ever" випустив свічки, присвячені дітям Меган і Гаррі — Арчі та Лілібет. Інформація про це з'явилася всього за кілька годин до 21 квітня — дня народження королеви Єлизавети. Цього дня їй могло виповнитися 100 років.

відео дня

Свічка принцеси Лілібет / фото: instagram.com, As ever

"Представляємо дві нові свічки, майстерно створені нашою засновницею і названі на честь дат народження її дітей. Аромат № 604, названий на честь дати народження принцеси Лілібет, квітковий і сяючий, з нотами амбри, водяної лілії та сандалу. Аромат № 506, названий на честь дати народження принца Арчі, має теплий і врівноважуючий характер, з нотами імбиру, неролі та кашеміру", — написали в соцмережах бренду.

Шанувальники залишилися незадоволені вчинком Меган, яка вже прославилася тим, що любить привертати увагу до себе у важливі для королівської родини дати. Пост про продаж свічок з ім'ям "Лілібет" громадськість сприйняла як неповагу до покійної королеви Єлизавети. Нагадаємо, що Меган і Гаррі назвали свою дочку на честь бабусі, однак це рішення було сприйнято неоднозначно, оскільки така форма імені довгий час була особистим зверненням до монарха.

Принц Гаррі, Меган Маркл та Єлизавета ІІ / Getty Images

"Це на 100% тролінг королівської сім'ї на честь 100-річчя покійної королеви. Їй все одно, чи продасться хоча б одна свічка", — пишуть у мережі.

Останні новини шоу-бізнесу

Вас може зацікавити:

Про особу: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекська — американська акторка та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011—2018). З 2018 року — дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і дочку Лілібет (2021).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред