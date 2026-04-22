Меган Маркл хитро нашкодила королівській родині — що вона зробила

У мережі спалахнув новий скандал навколо Меган Маркл та її стосунків із королівською родиною. Один із дописів бренду герцогині в соцмережах сприйняли як неповагу до пам'яті покійної королеви Єлизавети, повідомляє ТСН.
Все почалося з того, що бренд "As ever" випустив свічки, присвячені дітям Меган і Гаррі — Арчі та Лілібет. Інформація про це з'явилася всього за кілька годин до 21 квітня — дня народження королеви Єлизавети. Цього дня їй могло виповнитися 100 років.
"Представляємо дві нові свічки, майстерно створені нашою засновницею і названі на честь дат народження її дітей. Аромат № 604, названий на честь дати народження принцеси Лілібет, квітковий і сяючий, з нотами амбри, водяної лілії та сандалу. Аромат № 506, названий на честь дати народження принца Арчі, має теплий і врівноважуючий характер, з нотами імбиру, неролі та кашеміру", — написали в соцмережах бренду.
Шанувальники залишилися незадоволені вчинком Меган, яка вже прославилася тим, що любить привертати увагу до себе у важливі для королівської родини дати. Пост про продаж свічок з ім'ям "Лілібет" громадськість сприйняла як неповагу до покійної королеви Єлизавети. Нагадаємо, що Меган і Гаррі назвали свою дочку на честь бабусі, однак це рішення було сприйнято неоднозначно, оскільки така форма імені довгий час була особистим зверненням до монарха.
"Це на 100% тролінг королівської сім'ї на честь 100-річчя покійної королеви. Їй все одно, чи продасться хоча б одна свічка", — пишуть у мережі.
Про особу: Меган Маркл
Меган, герцогиня Сассекська — американська акторка та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011—2018). З 2018 року — дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і дочку Лілібет (2021).
