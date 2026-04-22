"Пішли один за одним": від важкої хвороби померла дружина Сивохо

Тетяна Сивохо була відомою телеведучою.

Померла дружина Сергія Сивохо

Померла дружина Сергія Сивохо

Причина смерті Тетяни Сивохо

У родину відомого гумориста Сергія Сивохо знову завітало горе — лише через 2 роки після смерті зірки померла його дружина Тетяна Сивохо. Про це повідомила журналістка Леся Орлова у Facebook.

За її словами, Сергій і Тетяна ніби пішли один за одним. У пари залишився син Сава, про якого відомо зовсім небагато.

"Сергій був дуже живим, і досі не віриться, що його насправді більше немає. І Таня була дуже живою — і тепер теж не віриться. Вона здавалася невразливою, непереможною. А виявилося — зовсім ні. Вони пішли один за одним. Сергій, потім його мама, тепер Таня. Залишився син, ще зовсім молодий. Таня пішла в Києві", — поділилася Леся Орлова.

Журналістка розповіла, що Тетяну підкосила важка хвороба. Ведучій діагностували онкологію. Хвороба розвивалася дуже швидко і практично непомітно. Незважаючи на важкий діагноз, Сивохо до останнього дня зберігала гідність і не давала хворобі зламати себе.

"Її через кілька місяців, як з'ясувалося, "з'їв" рак, адже ніхто особливо не знав. Наскільки я знаю, вона йшла дуже гідно, рішуче, незалежно і сильно. Вона крута", — заявила Леся Орлова.

Тетяна Сивохо раніше працювала ведучою новин на ТРК "Україна" і була добре відома в Донецьку. За її словами, вона мала модельну зовнішність у дусі 1990-х, захоплювалася модою, чудово розбиралася в трендах і сміливо експериментувала з образами.

Нагадаємо, що Сергій Сивохо помер 17 жовтня 2023 року в Німеччині. Ведучому було всього 55 років. Причиною смерті стала хронічна хвороба легенів, а поховали його у тимчасово окупованому Донецьку.

Раніше Главред повідомляв, що Меган Маркл знову опинилася в центрі гучного скандалу — її звинувачують у неповазі до пам'яті Єлизавети II. Приводом для критики стала нова публікація в соцмережах бренду герцогині, яку користувачі мережі визнали образливою щодо покійної королеви.

Також чутки про вагітність змусили Наталку Денисенко зайнятися своєю фігурою. Актриса зізналася, що святкові застілля не минули безслідно. Якщо раніше зірка ігнорувала тренування, то тепер вона переглянула свої погляди на спорт.

Про особу: Сергій Сивохо Сергій Анатолійович Сивохо (8 лютого 1969, Донецьк — 17 жовтня 2023, Німеччина) — український учасник КВН, актор, телеведучий, продюсер, шоумен. Був творчим директором українських телерадіокомпаній. Кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу" на виборах 2019 року, але офіційно безпартійний. Креативний продюсер студії "Квартал 95", повідомляє Вікіпедія.

