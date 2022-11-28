Ксенія Мішина підігріла чутки про новий роман

Ксенія Мішина заінтригувала новим романом / instagram.com/misha.k.ua

Українська акторка Ксенія Мішина у 2020 році взяла участь у першому сезоні романтичного реаліті-шоу Холостячка в якості головної героїні. На жаль, її спроби побудувати щастя з ведучим та коміком Олександром Еллертом не увінчалися успіхом.

Невдалими були стосунки артистки і з батьком її одинадцятирічного сина Платона. Психологічні травми, які він завдав Мішиній, жінка пропрацьовує й досі.

На тлі цього шанувальники акторки мріють побачити її щасливою і закоханою, тому будь-який натяк на розвиток ситуації на її любовному фронті вони сприймають сверхемоційно.

Наприклад нещодавно Ксенія опублікувала сторіс на своїй сторінці в Instagram, на якому показала, що приготувала на сніданок своїм "хлопцям". Це слово, вжите у множині, викликало у фанатів Мішиної бурю питань, адже живе вона тільки з сином.

З посмішкою на обличчі Ксенія пояснила свій допис: "Дівчата, до мене на пару днів просто приїхав мій молодший брат. Тому "хлопців". Ось так".

Ксенія Мішина показала , що готує "своїм хлопцям" на сніданок / instagram.com/misha.k.ua

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