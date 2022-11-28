Ксенія Мішина підігріла чутки про новий роман

Тиждень у зірки Кріпосної почався зі сніданку в компанії коханих чоловіків
Українська акторка Ксенія Мішина у 2020 році взяла участь у першому сезоні романтичного реаліті-шоу Холостячка в якості головної героїні. На жаль, її спроби побудувати щастя з ведучим та коміком Олександром Еллертом не увінчалися успіхом.
Невдалими були стосунки артистки і з батьком її одинадцятирічного сина Платона. Психологічні травми, які він завдав Мішиній, жінка пропрацьовує й досі.
На тлі цього шанувальники акторки мріють побачити її щасливою і закоханою, тому будь-який натяк на розвиток ситуації на її любовному фронті вони сприймають сверхемоційно.
Наприклад нещодавно Ксенія опублікувала сторіс на своїй сторінці в Instagram, на якому показала, що приготувала на сніданок своїм "хлопцям". Це слово, вжите у множині, викликало у фанатів Мішиної бурю питань, адже живе вона тільки з сином.
З посмішкою на обличчі Ксенія пояснила свій допис: "Дівчата, до мене на пару днів просто приїхав мій молодший брат. Тому "хлопців". Ось так".
Раніше стало відомо, що Бен Аффлек і Дженніфер Лопес опинилися на межі розлучення всього через 4 місяці після весілля - непримиренний конфлікт в сім'ї провокує новоспечене подружжя.
Також була розкрита справжня причина, по якій від співачки-запроданки Наташі Корольової пішов перший чоловік, музикант і композитор Ігор Ніколаєв. Іронічно, але зі своїм другим чоловіком співунка наступила на ті ж граблі.
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