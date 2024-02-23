Крістіан Бейл змінився до невпізнання заради нової ролі

Відомий і популярний артист Крістіан Бейл змінився до невпізнання заради ролі у фільмі Франкентейн (і поголив голову наголо).

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Бейл зніметься в новій екранізації "Франкенштейна" / колаж Главред, фото УНІАН і Twitter

50-річний британський актор (і володар "Оскара" за роль у фільмі "Боєць") Крістіан Бейл, в черговий раз спрацював за системою Лі Страсберга і змінився до невпізнання для нової ролі ‒ чергової екранізації класичного роману Мері Шеллі "Франкенштейн або сучасний Прометей". В Мережі появляться свіжі фото артиста.

Актора помітили зі свіжовиголеною головою, коли він йшов за кавою в лос-Анджелеському районі Брентвуді. Бейл носив чорний балахон, синьо-сірі штани та чорні кросівки на білій підошві (і з головою, поголеною до нуля).

Зйомки нової версії "Франкенштейна" повинні початися найближчим часом. Разом з Бейлом, в картині зіграють Джессі Баклі, Аннетт Бенінг, Пенелопа Крус і Пітер Сарсгаард, чоловік режисерки Меггі Джилленхолл.

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Акторові не чужа ретельна підготовка: він, як відомо, схуд більш ніж на 27 кілограмів, щоб зіграти виснаженого Тревора Резніка у фільмі 2004 року "машиніст". Йому також довелося знову набрати всю цю вагу, щоб зіграти головну роль у фільмі "Бетмен: Початок" 2005 року, а потім знову скинути 13 кілограмів заради ролі Діккі Еклунда у фільмі "Боєць" 2010 року. Потім Бейл знову погладшав для ролі віце-президента США Діка Чейні у фільмі "Влада", а потім ‒ екстрено худнув для ролі гонщика Кена Майлза у фільмі "Форд проти Феррарі".

Christian Bale, plz stop being bald

(I love you) pic.twitter.com/n4j7hicD9a — ??&?? Bale×Damon lover (@colinfirth_top) February 22, 2024

Нагадаємо, раніше Шон Пенн (як володар "Оскара" за головні ролі у фільмах "Таємнича ріка" і "Харві Мілк"), який вкрай переживає через війну РФ проти України, звертався до Академії кінематографічних мистецтв і наук. І запропонував дозволити Зеленському виступити на церемонії вручення "Оскара".

Якщо ж організатори цього не дозволять, то він буде закликати відвідувачів бойкотувати шоу, а також обіцяв "розплавити" свою статуетку "Оскара", яку отримав в 2008 році за роль у фільмі "Харві Мілк".

Крім того, Пенн закрутив роман з українкою - актрисою і телеведучою Ольгою Коротяевой. Пара разом відвідала кінофестиваль у Грузії.

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