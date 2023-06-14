Нулі на одній руці не злічиш: скільки при розлученні отримає наречена Роналду

Джорджина Родрігес вже стала забезпеченою жінкою до кінця своїх днів, повідомляють інсайдери.

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Стало відомо, скільки грошей Кріштіану Роналду заповідав Джорджині Родрігес / колаж: Главред, фото: instagram.com/georginagio

Іспанська модель Джорджина Родрігес витягла щасливий квиток, коли в модному бутіку, де вона працювала, познайомилася з португальським футболістом Кріштіану Роналду. У 2017 році між ними закрутився бурхливий роман, який переріс у справжні сімейні стосунки.

Зараз пара разом виховує 5 дітей - трьох Роналду, і двох, яких йому народила Родрігес. Через 6 років, модель так і не стала дружиною футболіста, проте бідувати їй не доведеться до кінця її днів.

Кріштіану нібито вже включив кохану в свій заповіт. Про це повідомляє Тһе Daily Mail. Навіть якщо пара розлучиться, так і не узаконивши стосунки, Джорджина Родрігес може щомісяця розраховувати на утримання в розмірі 100 тисяч євро.

Сімейне гніздечко, вілла в Мадриді під назвою "La Finca", також є частиною спадщини моделі. Вважається, що така щедрість щодо Родрігес є результатом того, що жінка стала опікуном не тільки для своїх біологічних дітей від Роналду, але і його спадкоємців від попередніх відносин.

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