Козловський пояснив фанатам, чому він більше не на фронті

Віталій Козловський запевнив публіку, що він виконує стандартну армійську роботу, тільки тепер уже в Києві, а не на фронті.

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Віталій Козловський перевівся служити до Києва / колаж Главред, фото УНІАН

Відомий український попспівак і військовослужбовець Віталій Козловський розповів у коментарі програмі "ЖВЛ", що тепер служить у новому місці.

"Я спочатку був у національній гвардії, потім мене перевели до ЗСУ. Зараз я перебуваю в національному президентському оркестрі Міністерства оборони України", - сказав він.

Утім, Козловський запевнив, що він усе одно не виконує соло в оркестрі, а виконує стандартну армійську роботу, тільки тепер уже в Києві, а не на фронті.

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"І дуже б хотілося зараз сказати, що я там зараз співаю, що я соліст, або музикант. Ні, я рядовий солдат, я виходжу в наряди і займаюся своєю військовою справою далі", - підсумував Козловський.

Хто такий Віталій Козловський? Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009). Співак має більше 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".

У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський розповів, що одружився. І, незважаючи на те, що про свої наміри він говорив уже давно, але весілля виявилося сюрпризом навіть для сімей молодят, яким повідомили радісну новину вже постфактум.

Раніше молода українська актриса, зірка серіалу "Ніхто не ідеальний" Тетяна Злова, розсекретила роман зі співаком Богданом Буйлуком - колишнім підопічним Насті Каменських.

Також подруга Аліни Гросу розповіла про нового чоловіка співачки, шлюб якої для багатьох виявився несподіванкою. Артистка вже вдруге укладає союз - її перший сімейний досвід виявився невдалим.

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