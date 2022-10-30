Королева Камілла потрапила в авіакатастрофу - збулася її фобія

Королева-консорт Камілла ледь не потрапила в авіакатастрофу / instagram.com/theroyalfamily, pixabay.com

Королева-консорт Великобританії Камілла пережила вкрай неприємне зіткнення - по дорозі з індійського Бангалора в аеропорт Хітроу, Лондон, в ніс літака, на якому летіла монархиня, врізався птах.

Під час польоту удар виявився такої сили, що залишив в обшивці літака British Airways Boeing 777-200ER вм'ятину, і значно ускладнив посадку. Про це повідомляє Daily Mail.

Для Камілли це було справжнім випробуванням, адже вона страждає аерофобією. Очевидці розповідають, що після приземлення королеві знадобився деякий час, щоб оговтатися від заціпенілого страху, що охопив її.

Незважаючи на свою фобію, про яку Королева-консорт неодноразово розповідала в пресі, вона продовжує здійснювати польоти, щоб виконувати свої королівські обов'язки в повній мірі.

Правда, цей візит до Індії, після якого Камілла знову пережила жах польоту, не був офіційним. За даними ЗМІ, королева відпочивала на екологічному оздоровчому курорті.

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