Меган Маркл більше не надихає: хто з британської королівської сім'ї визнаний найвпливовішою

Найвпливовіша жінка британської королівської сім'ї - підсумки опитування / ua.depositphotos.com

У Британії, в рамках соціальної кампанії "Про дівчат вголос" (The Girls Out Loud), яка покликана висвітлювати проблеми і реалії реалізації жінок в сучасному світі, було проведено опитування, метою якого було визначити, хто з відомих британок є найбільш надихаючою рольовою моделлю для жінок.

Голосуючим запропонували розмістити кандидаток зі списку в порядку зростання їх впливу. Британський таблоїд Express підбив підсумки опитування, згідно з яким найбільш мотивуючою жіночою фігурою для британських жінок сьогодні є принцеса Кетрін.

Голосуючі відзначили, що після "мегзіта" Міддлтон взяла на себе більше королівських обов'язків, і впоралася з ними блискуче. Особливу увагу вона приділяла здоров'ю вагітних, молодих мам і немовлят. За принцесу Уельську проголосувало 35%.

На другому місці після Кейт Міддлтон опинилася британська співачка Рашель Хьюмс - за неї проголосувало 25%. Почесне третє місце, з 23% голосів, зайняла Ліз Трасс - колишній прем'єр-міністр Великобританії.

Четверте і п'яте місце, з результатом в 18% і 17 %, дісталося королеві-консорту Каміллі і Меган Маркл відповідно. Схоже, народна неприязнь, яка розвинулася до Паркер-Боулз після смерті Діани, через 20 років все ж почала згасати. Герцогиня Сассекська навпаки - раніше була загальною улюбленицею, проте серія скандалів знизила рейтинг її популярності.

Раніше стало відомо про те, що подружжя уельських планує поповнення в родині - інсайдер натякнув на те, принц Вільям змінив гнів на милість, і в швидкості від принцеси Кетрін варто очікувати приємних новин.

Також Меган Маркл розповіла, як осоромилася під час інтерв'ю з Періс Хілтон, через що їй довелося вибачатися перед світською левицею за своє стереотипне мислення.

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