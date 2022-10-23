Малюк № 4: принц Вільям та принцеса Кетрін готуються до гучної заяви на початку року

Принц і принцеса Вільям і Кетрін Уельські з дітьми - Джордж, Шарлотта і Луї / instagram.com/princeandprincessofwales

Принц і принцеса Уельські зі смертю королеви Єлизавети II отримали не тільки статус і величезний спадок, а й ще більш пильну увагу до свого особистого життя.

Інсайдер розповів US Weekly що Вільям і Кетрін зараз серйозно працюють над здійсненням одного із заповітних бажань Кейт Міддлтон. Мова йде про появу на світ ще однієї, четвертої дитини.

Раніше повідомлялося, що принц Уельський проти цієї ідеї: він навіть жартує під час їх з Кетрін загальних публічних виходів, щоб її не підпускали до немовлят і маленьких дітей, щоб не наштовхувати її на дурні думки.

Однак нове, більш міцне становище пари при дворі, схоже, пом'якшило оборону принца. "Ніхто не здивується, якщо на початку наступного року їх пара зробить публічну заяву (про вагітність - прим. редактора)", - цитує своє джерело видання.

Принц і принцеса Вільям і Кетрін Уельські вже виховують трьох спільних дітей - принца Джорджа (2013 р. н.), принцесу Шарлотту (2015 р. н.) і принца Луї (2018 р. н.). Діти Уельських займають друге, третє і четверте місця в черзі на престолонаслідування відповідно.

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