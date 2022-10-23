"Заздрість і осуд": Періс Хілтон змусила Меган Маркл вибачитися за свій довгий язик

Меган Маркл вибачилася перед Періс Хілтон за те, що вважала її дурною / instagram.com/parishilton, instagram.com/sussexroyal

Колишня актриса і герцогиня Сассекська Меган Маркл зараз знайшла себе в якості ведучої подкастів, в яких розповідає про своє життя.

І якщо про нестриманність Меган при дворі досі розповідають неохоче і пошепки, все ще побоюючись гніву бунтівної герцогині, то сама Маркл нещодавно виставила себе не в кращому світлі, розповівши журналу Variety про те, як вона проводила інтерв'ю з Періс Хілтон.

Так Меган, яка публічно відстоює права жінок, в душі розділяє їх на два типи: красиві та розумні. Такий не надто креативний розподіл повністю управляє нею, коли вона планує спілкування з незнайомими жінками. І якщо себе вона вважає розумною, але некрасивою, то Періс Хілтон їй здається красивою... але нерозумною.

Надалі, після бесіди зі світською левицею, яка навіть у свої "за 40" поєднує в собі аристократичну витонченість з Барбі Малібу в її пластиковому будиночку, Маркл змінила свою думку про Періс - знайшла її глибокої і вдумливою особистістю.

Герцогиня Сассекська вибачилася перед Хілтон за те, що піддалася стереотипам, перш ніж скласти про людину власну думку. "Заздрість і осуд — два найнебезпечніших почуття. Але потім я почула про її травми і переживання і вибачилася перед Періс", - розповіла Маркл.

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