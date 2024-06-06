Король Чарльз видворив принца і принцесу з дому - що сталося

Король Чарльз поставив крапку в поверненні принца Гаррі з сім'єю до Великої Британії.

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Король Чарльз прийняв складне рішення / колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily/

Відносини принца Гаррі з королівською сім'єю стають дедалі більш натягнутими. А після його поїздки з дружиною Меган Маркл до Нігерії так взагалі обірвав будь-який діалог.

Як повідомляє The Mirror, король Чарльз ухвалив рішення, яке більше ніколи не дасть змоги Гаррі та Меган повернутися до Великої Британії в їхній котедж Фрогмор.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британська національна газета у форматі таблоїд. Є першим представником таблоїдної журналістики.

Газету заснував Альфред Гармсворт 2 листопада 1903 року. Спочатку Daily Mirror замислювалася як газета для жінок, що видається жінками, і мала стати "відображенням жіночого життя". Це не принесло успіху, тому Гармсворт вирішив зробити газету більш кольоровою і з більш широким колом висвітлюваних питань, пише Вікіпедія. відео дня

"Чарльз запропонував заїхати у Фрогмор-хаус своєму молодшому братові Ендрю - це нібито допоможе принцу тимчасово сховатися від нещодавнього удару по його репутації, пов'язаного зі звинуваченнями в сексуальних злочинах", - повідомило видання.

Королівський експерт Том Квінн вважає, що це сигнал принцу Гаррі від батька.

"Для короля Карла примус Ендрю переїхати до Фрогмора вирішує одразу кілька проблем: це посилає Гаррі повідомлення про те, що, як члену королівської сім'ї, який більше не працює, йому ніколи не буде дозволено повернутися до Фрогмора. Це посилає і Ендрю сигнал про те, що, зганьбивши себе, він більше не може розраховувати на розкішне королівське життя", - зазначив експерт.

Хто такий король Чарльз ІІІ Чарльз III - король Сполученого Королівства і ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував на нього найдовше в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

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Раніше стало відомо, що Букінгемський палац після новин про онкологію Чарльза III розпочав розробку плану на випадок раптової смерті монарха. Сценарій прощання отримав назву "Міст Менай".

Також з'явилися подробиці, що колись сказав Чарльз своїй нареченій Діані Спенсер у ніч перед їхнім весіллям. Таємницю розкрила близька подруга леді Ді.

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