Меган Маркл і принц Гаррі отримали публічне приниження

Молоду пару не запросили на важливий публічний захід.

https://glavred.net/stars/megan-markl-i-princ-garri-poluchili-ocherednoe-publichnoe-unizhenie-10570634.html Посилання скопійоване

Принц Гаррі та Меган Маркл не будуть гостями важливого королівського заходу / колаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Меган Маркл і принц Гаррі не матимуть можливості показати себе на щорічному заході Trooping the Colour (Церемонія виносу прапора - авт.).

Другий рік поспіль герцог і герцогиня не потрапили до списку запрошених, і дата 15 червня швидко наближається. Однак у цьому немає нічого нового для пари, яка була виключена з безлічі великих подій для членів королівської сім'ї.

Як пише The Mirror, їх навмисно виключили, незважаючи на те, що вони з'являлися ще в 2018 і 2019 роках. Однак це було до того, як пара відокремилася від монархії і вирушила у свої власні підприємства в Сполучених Штатах. На заходи Trooping the Color у 2020 і 2021 роках вплинула пандемія COVID-19.

відео дня

Меган і Гаррі були присутні на спеціальному заході 2022 року на честь покійної королеви Єлизавети III. Однак вони були помітно відокремлені від решти членів сім'ї, з якими досі перебувають у непростих стосунках.

Хто такий принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений із 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган склали з себе обов'язки, пов'язані з королівською родиною, і переїхали до США.

Цьогорічний захід стане приголомшливим видовищем. "У параді візьмуть участь понад 1400 офіцерів і солдатів разом із двома сотнями коней; більш ніж чотири сотні музикантів із десяти оркестрів і барабанного корпусу марширують і грають в унісон. Близько 113 "командних слів" вручаються командувачам параду", - ідеться в повідомленні семи полків британської армії, що служать Його Величності.

Гламурний парад розпочнеться в Букінгемському палаці і пройде через торговий центр до параду кінної гвардії. Короля "зустрінуть королівським привітанням на параді кінної гвардії і салютом із 41 гармати, випущеним Королівською кінною артилерією з Грін-парку".

Принц Гаррі - останні новини за темою

Зазначимо, у лютому 2024 року принц Гаррі відвідав сім'ю, коли дізнався про онкозахворювання батька. Але не побачився з Кейт Міддлтон і племінниками.

А також у травні запланований візит на батьківщину принца Гаррі, і на нього чекає розмова зі старшим братом принцом Вільямом - той усе-таки наважився зробити крок на зустріч, хоча й зовсім невеликий.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред