УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Меган Маркл і принц Гаррі отримали публічне приниження

Олена Кюпелі
5 червня 2024, 15:25
105
Молоду пару не запросили на важливий публічний захід.
Принц Гаррі, Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл не будуть гостями важливого королівського заходу / колаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Меган Маркл і принц Гаррі не матимуть можливості показати себе на щорічному заході Trooping the Colour (Церемонія виносу прапора - авт.).

Другий рік поспіль герцог і герцогиня не потрапили до списку запрошених, і дата 15 червня швидко наближається. Однак у цьому немає нічого нового для пари, яка була виключена з безлічі великих подій для членів королівської сім'ї.

Як пише The Mirror, їх навмисно виключили, незважаючи на те, що вони з'являлися ще в 2018 і 2019 роках. Однак це було до того, як пара відокремилася від монархії і вирушила у свої власні підприємства в Сполучених Штатах. На заходи Trooping the Color у 2020 і 2021 роках вплинула пандемія COVID-19.

відео дня

Меган і Гаррі були присутні на спеціальному заході 2022 року на честь покійної королеви Єлизавети III. Однак вони були помітно відокремлені від решти членів сім'ї, з якими досі перебувають у непростих стосунках.

Хто такий принц Гаррі

Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений із 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган склали з себе обов'язки, пов'язані з королівською родиною, і переїхали до США.

Цьогорічний захід стане приголомшливим видовищем. "У параді візьмуть участь понад 1400 офіцерів і солдатів разом із двома сотнями коней; більш ніж чотири сотні музикантів із десяти оркестрів і барабанного корпусу марширують і грають в унісон. Близько 113 "командних слів" вручаються командувачам параду", - ідеться в повідомленні семи полків британської армії, що служать Його Величності.

Гламурний парад розпочнеться в Букінгемському палаці і пройде через торговий центр до параду кінної гвардії. Короля "зустрінуть королівським привітанням на параді кінної гвардії і салютом із 41 гармати, випущеним Королівською кінною артилерією з Грін-парку".

Принц Гаррі - останні новини за темою

Зазначимо, у лютому 2024 року принц Гаррі відвідав сім'ю, коли дізнався про онкозахворювання батька. Але не побачився з Кейт Міддлтон і племінниками.

А також у травні запланований візит на батьківщину принца Гаррі, і на нього чекає розмова зі старшим братом принцом Вільямом - той усе-таки наважився зробити крок на зустріч, хоча й зовсім невеликий.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

принц Гаррі Меган Маркл
Реклама

Головне за день

Ситуація на фронті складна, окупанти наступають на багатьох напрямках - Сирський

Ситуація на фронті складна, окупанти наступають на багатьох напрямках - Сирський

16:36 Україна
Макрон готує революційну заяву: що робитимуть війська Франції в Україні

Макрон готує революційну заяву: що робитимуть війська Франції в Україні

16:06 Світ
РФ може почати наступ на новому напрямку на Харківщині: в ЗСУ оцінили загрозу

РФ може почати наступ на новому напрямку на Харківщині: в ЗСУ оцінили загрозу

15:40 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Красиво жити не заборониш: розкрито особистість чоловіка Анни Заворотнюк 11389

Красиво жити не заборониш: розкрито особистість чоловіка Анни Заворотнюк

В Україні різко знизиться температура: синоптик назвала дату похолодання 11090

В Україні різко знизиться температура: синоптик назвала дату похолодання

Справа не в Путіні: аналітик пояснила справжню мету війни РФ в Україні 5679

Справа не в Путіні: аналітик пояснила справжню мету війни РФ в Україні

НЕпрекрасна няня: колеги по серіалу востаннє образили Анастасію Заворотнюк 5065

НЕпрекрасна няня: колеги по серіалу востаннє образили Анастасію Заворотнюк

Останні новини

16:36

Ситуація на фронті складна, окупанти наступають на багатьох напрямках - Сирський

16:17

Прикмети 6 червня: що потрібно зробити, щоб зміцнити своє здоров'я

16:17

Звільнена після звернення журналістів Гуменюк отримала нову посаду в ОК "Південь": деталі

16:06

Макрон готує революційну заяву: що робитимуть війська Франції в Україні

15:53

Розкрито ракети для F-16, які здатні знищити аеродром "Енгельс"

Росія підійшла до межі, за місяць армія Путіна буде змушена сісти в глуху оборону – ЖдановРосія підійшла до межі, за місяць армія Путіна буде змушена сісти в глуху оборону – Жданов
15:40

РФ може почати наступ на новому напрямку на Харківщині: в ЗСУ оцінили загрозу

15:35

Як очистити стіну від цвілі та грибка: дуже простий, але ефективний спосібВідео

15:25

Меган Маркл і принц Гаррі отримали публічне приниження

14:50

"Путіну нічим відповідати": Жданов описав головну проблему в армії РФ

Реклама
14:43

ЗСУ знищили рекордну кількість окупантів і техніки: у ворога піна з рота

14:38

Таки з'явився: який вигляд мав колишній Заворотнюк у день її похорону

14:32

Коли святкують літнє сонцестояння: прикмети, якими не варто нехтуватиВідео

14:32

Леді Гага прокоментувала чутки про свою вагітністьВідео

14:13

РФ стягує на кордон із Харківщиною нові війська: де наступають росіяни

13:56

Володимир Дантес оновив дані та проходить ВЛК - подробиці

13:19

Фанати здивовані: невістка Софії Ротару почала виглядати, як її дочка

13:15

У Києві відбудеться масштабний MRKTNG марафон: понад 20 провідних маркетологів України поділяться креативними рішеннями новости компании

13:15

Україну накривають дощі: яким регіонам готуватися до погіршення погоди

13:11

Як позбутися мух: найпростіший саморобний засіб з 2 інгредієнтівВідео

12:52

Виманюють ЗСУ: названо напрямок, де окупанти готують удар – це не Харків

Реклама
12:11

Світло буде лише 2-4 години на день: українцям потрібно готуватися до життя в холоді й темряві - FT

11:59

Кримський міст під прицілом: Плетенчук заявив про серйозні логістичні проблеми окупантів

11:56

Росія посилила закупівлю радянської техніки по всьому світу: експерт назвав причину

11:54

Єдина справедлива формула: в МЗС відповіли на мирний план Китаю

11:50

Росіяни починають нервувати: в ISW розповіли про переваги ЗСУ на фронті

11:24

Ще одній категорії українців заборонили виїжджати з країни: що відомо

11:17

В Україні подорожчають бензин і дизельне паливо: на скільки зросте цінаВідео

10:57

Росіяни прорвались біля Вовчанська: в ISW розкрили, чому вони сповільнили наступ

10:50

Повернутись в Україну та піти в ТЦК: нова вимога для 17-річних юнаків – деталі

10:44

Китайський гороскоп на завтра 6 червня: Зміям - втрата близьких, Свиням - сльози

10:20

Кейт Міддлтон може ніколи не повернутися до своїх обов'язків

10:14

Знайшла ще одного зрадника: путіністка Поплавська "злила" помічника диктатора Путіна

10:09

Рада хоче дозволити військовій поліції заходити в житло і легалізувати доноси

10:05

Будуть відключення по 10 годин: стало відомо, коли ситуація зі світлом стане ще гіршоюВідео

09:50

РФ почала атакувати українські міста "Іскандерами": Жданов попередив про загрози

09:17

Молодуха путініста Петросяна кинула на нього доньку і поїхала з дому

09:15

"Треба якось закінчувати війну": а ви Путіна запитали?Погляд

09:00

"Аврора" створила та запустила у продаж унікальний продукт, щоб зібрати 3 000 000 грн для дітей, що втратили батьків під час війни новости компании

08:49

РФ вдарила по Україні десятками дронів: є "приліт" у промисловий об'єкт

08:44

Альбіна Джанабаєва показала дітей від Валерія Меладзе - подробиці

Реклама
08:30

Церковне свято 6 червня: що не можна робити на преподобного Віссаріона

08:00

Війна за Тайвань: астролог розповів, коли Китай піде в наступВідео

07:56

"Важливі можливості для України": у США анонсували новий пакет військової допомоги

06:59

Зеленський і Байден проведуть дві зустрічі: про що говоритимуть президенти

06:02

Як уникнути краху енергетики?Погляд

05:30

Росія позбудеться усіх військово-транспортних Ан-22: у чому причина

05:00

Гороскоп на завтра 6 червня: Левам - повний відрив, Стрільцям - сильний тиск і стрес

04:34

Як прочистити забиту раковину: чоловік показав дивовижний лайфхакВідео

03:45

Чому казати "горбушка хліба" – неправильно: як замінити це словосполучення

02:30

"Є гойдалки": у Зеленського оцінили відмову Байдена брати участь у Саміті миру

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки и хитрости
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Персони
Кирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новини
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти