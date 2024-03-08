Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує напад терориста Путіна на Україну, а також намагається відбілити свою репутацію після "голої вечірки" Івлєєвої, розповів подробиці інтимного життя зі своєю колишньою дружиною, "ім'я якої починається на А".
Як пишуть пропагандистські ЗМІ, Кіркоров узяв участь в одному з шоу, де потрібно було розповісти цікаву історію з життя. В якості такої історії, путініст вибрав розповісти про ніч кохання. "Лежимо ми значить з коханою. Ім'я на "А" починається на "А" закінчується. Займаємося коханням. Все було дуже красиво, так романтично", - сказав він.
Кіркоров не став розкривати особистість коханої, але робив натяки, що вказують на Аллу Пугачову. Артист називав обраницю дружиною, а також називав професію колишньої.
Хто такий Філіп Кіркоров?
Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.
"Коротше, я коханій вирішив зробити подарунок. Сказав: "Заплющ очі". Ця розкішна, красива жінка повірила молодому купідону. Усе красиво, зірки... І в цей час у самий розпал ейфорії починає вібрувати (телефон - авт.). Вібрує і вібрує. Я розумію, що Новий рік, усі дзвонять, вітають... Але беру телефон і розумію, що дзвонить людина, яка взагалі ніколи нікому не дзвонить! А якщо дзвонить, то з такої нагоди, коли треба встати й витягнутися в стійку струнко. Я розумію, що пропустив дзвінок від цієї людини. Ця людина - все! Людина - планета, всесвіт! Я розумію, що треба передзвонити. Процес, природно, зупинився", - розповідає Кіркоров.
Виявилося, що путіністу дзвонив лише актор, який також підтримує війну, Микита Михалков.
"Микита Сергійович у новорічну ніч подарував цю шкуру ведмедя. Про це історія. Вона абсолютно правдива", - завершив скандальний артист.
Нагадаємо, раніше путініст Філіп Кіркоров потрапив у новий скандал на великому святковому концерті, присвяченому Міжнародному жіночому дню. Кіркоров посварився з усіма журналістами, які були присутні на заході, повідомляють росЗМІ.
Додамо, після "скасування" Кіркорова в РФ через "голу" вечірку Івлєєвої, артист вигадав, що він просто хотів відпочити від сцени.
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