Кіна не буде: відомий український блогер пішов на фронт

Відтепер нові випуски Тайлера Андерсона виходитимуть рідко.

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Топ-зірки ідуть на фронт / Колаж Главреда. Фото: Інстаграм Тайлера Андерсона

Український YouTube-блогер Олексій Шкробинець (Тайлер Андерсон) з каналу Geek Journal пішов на фронт, про що повідомив у своєму Instagram.

Контент-мейкер наперед перепросив в аудиторії, що нових роликів найближчим часом, вочевидь, не буде.

"Привіт, мої улюблені людини! Чи то скоріше бажаю здоровʼя, мої улюблені людини! Страшні втрати стались на ютубному фронті… бо як ви вже зрозуміли... я подався до лав ЗСУ! Відразу прошу вибачення, що найближчим часом нових відео, скоріше за все не буде" - висловився Олексій.

відео дня

Хто такий Тайлер Андерсон Олексій Шкробинець (Тайлер Андерсон)- український блогер із Запоріжжя, який має три YouTube-канали — Geek Journal, Тайлер Андерсон та Тайлеруто. Станом на 2024 рік на канал Geek Journal підписано понад 360 тисяч людей. GeekJournal входить до списку 10 україномовних каналів з найбільшою кількістю платних підписок на міжнародній платформі Patreon.

"Тайлер Андерсон" закликав й інших до "персональної відповідальності", тобто мобілізації.

Також він порадив громадянам допомагати військовим і самим готуватися до можливої служби на передовій.

"Я вважаю, якщо ви не працюєте на українську перемогу в будь-якому вигляді, то ви прямо допомагає ворогу. Тому дякую всім, хто робить хоч щось. Якщо ви не готові йти до війська - то допомагайте війську. І чисто моя вам порада: якщо ви за останні 2 роки не ходили навіть на курси першої допомоги, то от вам сигнал нарешті піти", - написав блогер.

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Напередодні шоумен і волонтер Сергій Притула зізнався, чому зараз не на фронті. Зокрема він спростував припущення, що має бронь від армії. "Це дуже смішне питання. Благодійні організації не входять до переліку структур, які підпадають під бронювання", - зазначив Притула.

Ще раніше Віталій Капранов розкрив обставини смерті брата-близнюка. За його словами, брат помер у нього на руках - він намагався реанімувати його, але безуспішно. Капранов шкодує, що не зміг допомогти близнюку.

Також Главред розповідав, як Вікторія Бекхем хвацько відзначила ювілей. Зірка влаштувала гучну вечірку з нагоди свого 50-річчя - родзинкою вечора стало разове возз'єднання легендарного гурту Spice Girls.

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