Возз'єднання Spice Girls і купа зірок: Вікторія Бекхем хвацько відзначила ювілей

Вікторія Бекхем влаштувала гучну вечірку з нагоди свого 50-річчя - родзинкою вечора стало разове возз'єднання легендарного гурту Spice Girls.

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Вікторія Бекхем і Девід Бекхем / колаж: Главред, фото: instagram.com/victoriabeckham

Відома британська співачка, світська левиця і дизайнер одягу Вікторія Бекхем влаштувала бенкет на весь світ з нагоди свого ювілею - їй днями виповнилося 50 років. Найцікавіше ж, що на вечірці в Лондоні стався невеликий реюнінон легендарного бойз-бенду Spice Girls, в якому Вікторія колись прославилася. А весь урочистий момент зняв і виклав у Мережу її чоловік - відомий футболіст і комерсант Девід Бекхем.

Велике свято відбулося в дорогому лондонському приватному нічному клубі Oswald's. На його сцену разом з винуватицею торжества піднялися Мел Бі, Мел Сі, Емма Бантон і Джеррі Голівелл - і всі заспівали пісню Stop з репертуару Spice Girls.

У гостях у Бекхемів, крім сім'ї і колишніх колег Вікторії по групі, були її подруга і кума актриса Єва Лонгорія з чоловіком, легенда Голлівуду Том Круз, зірка бойовиків Джейсон Стейтем з дружиною - супермоделлю Роузі Гантінгтон-Вайтлі, а також ще багато селебрітіз.

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Хто така Вікторія Бекхем? Вікторія Керолайн Бекхем - британська співачка, авторка пісень, танцівниця, модель, акторка, модна дизайнерка і підприємниця. Дружина легендарного футболіста і комерсанта Девіда Бекхема, повідомляє "Вікіпедія".

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