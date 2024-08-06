Кейт Мосс із дочкою похвалилися шикарними фігурами на пляжі

Супермодель та її донька із задоволенням проводять літні канікули.

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Ліла Мосс із мамою відпочиває на пляжі / Колаж Главред, фото Instagram/ lilamoss

Цей дует матері та доньки виглядає на подіумі так само добре, як і за його межами.

Як пише Page Six, Кейт Мосс провела пляжний день з донькою Лілою в суботу, коли їх помітили, коли вони купалися в Середземному морі під час відпустки на Ібіці, Іспанія.

Легендарна 50-річна супермодель засмагала в чорному комбінезоні Gottex у стилі бандо з вирізом у формі серця і прісборенной передньою частиною, час від часу надягаючи спідницю під час прогулянки по березі.

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Природно, вона доповнила образ аксесуарами. Вона одягла чорні сонцезахисні окуляри "котяче око" і купу прикрас, зокрема золоті браслети і прикрашене дорогоцінним камінням намисто - не дивно, як раніше говорила засновниця Cosmoss: "Коли я на Ібіці, мені подобається носити діаманти на пляжі".

Фото Кейт Мосс із донькою в купальнику можна подивитися тут

"Я знаю, це звучить досить декадентськи, але саме тому я люблю прикраси - вони приносять мені задоволення, вони безумовно приносять мені радість".

Хто така Кейт Мосс Кейт Мосс - британська супермодель і актриса. Відома як одна з найбільш високооплачуваних моделей 1990-х і 2000-х років. За даними Вікіпедії, вона отримала пильну увагу ЗМІ за свій дозвільний спосіб життя. Звинувачення у вживанні наркотиків, що почалися наприкінці 2005 року, спричинили відмову багатьох дизайнерів працювати з нею[5]. Однак, пізніше з Мосс були зняті всі звинувачення, і вона знову стала працювати моделлю.

Тим часом Ліла була одягнена в класичне коричневе бікіні, і до неї приєднався бойфренд Йоні Хельбіц.

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Нагадаємо, раніше британська модель дала інтерв'ю британському глянцю Vogue.

Раніше 64-річна американська акторка і модель Шерон Стоун показала, як розважається на вечірці біля басейну в максимально відкритому купальнику з глибоким вирізом.

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