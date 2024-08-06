УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Кейт Мосс із дочкою похвалилися шикарними фігурами на пляжі

Олена Кюпелі
6 серпня 2024, 21:04
145
Супермодель та її донька із задоволенням проводять літні канікули.
Ліла Мосс із мамою відпочиває на пляжі
Ліла Мосс із мамою відпочиває на пляжі / Колаж Главред, фото Instagram/ lilamoss

Цей дует матері та доньки виглядає на подіумі так само добре, як і за його межами.

Як пише Page Six, Кейт Мосс провела пляжний день з донькою Лілою в суботу, коли їх помітили, коли вони купалися в Середземному морі під час відпустки на Ібіці, Іспанія.

Легендарна 50-річна супермодель засмагала в чорному комбінезоні Gottex у стилі бандо з вирізом у формі серця і прісборенной передньою частиною, час від часу надягаючи спідницю під час прогулянки по березі.

відео дня

Природно, вона доповнила образ аксесуарами. Вона одягла чорні сонцезахисні окуляри "котяче око" і купу прикрас, зокрема золоті браслети і прикрашене дорогоцінним камінням намисто - не дивно, як раніше говорила засновниця Cosmoss: "Коли я на Ібіці, мені подобається носити діаманти на пляжі".

Фото Кейт Мосс із донькою в купальнику можна подивитися тут

"Я знаю, це звучить досить декадентськи, але саме тому я люблю прикраси - вони приносять мені задоволення, вони безумовно приносять мені радість".

Хто така Кейт Мосс

Кейт Мосс - британська супермодель і актриса. Відома як одна з найбільш високооплачуваних моделей 1990-х і 2000-х років.

За даними Вікіпедії, вона отримала пильну увагу ЗМІ за свій дозвільний спосіб життя. Звинувачення у вживанні наркотиків, що почалися наприкінці 2005 року, спричинили відмову багатьох дизайнерів працювати з нею[5]. Однак, пізніше з Мосс були зняті всі звинувачення, і вона знову стала працювати моделлю.

Тим часом Ліла була одягнена в класичне коричневе бікіні, і до неї приєднався бойфренд Йоні Хельбіц.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, раніше британська модель дала інтерв'ю британському глянцю Vogue.

Раніше 64-річна американська акторка і модель Шерон Стоун показала, як розважається на вечірці біля басейну в максимально відкритому купальнику з глибоким вирізом.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Кейт Мосс
Реклама

Головне за день

В районі полігону РФ на Донеччині - серія вибухів: "прилетіло" по казармах

В районі полігону РФ на Донеччині - серія вибухів: "прилетіло" по казармах

22:19 Україна
Нью-Йорк можуть захопити найближчим часом: що відбувається у селищі

Нью-Йорк можуть захопити найближчим часом: що відбувається у селищі

21:49 Україна
Вертоліт РФ збили над Сумською областю: українські сили показали потужний результат

Вертоліт РФ збили над Сумською областю: українські сили показали потужний результат

21:06 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Гороскоп на завтра 7 серпня: Дівам - велика можливість, Терезам - зміни 7461

Гороскоп на завтра 7 серпня: Дівам - велика можливість, Терезам - зміни

Максим Галкін публічно принизив Аллу Пугачову - що витворив гуморист 5710

Максим Галкін публічно принизив Аллу Пугачову - що витворив гуморист

Україна під атакою потужної магнітної бурі: коли почнеться новий шторм 4041

Україна під атакою потужної магнітної бурі: коли почнеться новий шторм

Саме цієї мети добиватиметься Путін : Кремль має хитрий план щодо України – Морозов 3323

"Саме цієї мети добиватиметься Путін": Кремль має хитрий план щодо України – Морозов

Останні новини

22:48

Росіяни не переживуть: путіністка Анастасія Волочкова зізналася у зв'язку з Аллою Пугачовою

22:33

"Гроші не пахнуть смертю": французький режисер Гаспар Ное приїхав до Москви

22:19

В районі полігону РФ на Донеччині - серія вибухів: "прилетіло" по казармах

22:18

Віра Брежнєва публічно вступила в суперечку з фанаткою - причина скандалу

22:08

Бої у Курській області: росіяни зганьбилися заявами про "відступ дрг"

Путін "довгим рублем" жене всіх на війну: як Кремль намагається вирішити велику проблемуПутін "довгим рублем" жене всіх на війну: як Кремль намагається вирішити велику проблему
21:49

Нью-Йорк можуть захопити найближчим часом: що відбувається у селищі

21:34

"Візьму зброю в руки": Павло Зібров ошелешив заявою

21:14

Українцям в серпні знову можуть вимикати світло: експерти шокували прогнозом

21:06

Вертоліт РФ збили над Сумською областю: українські сили показали потужний результат

Реклама
21:04

Кейт Мосс із дочкою похвалилися шикарними фігурами на пляжі

20:56

Як видалити бруд з мікрохвильової печі за лічені хвилини: найпростіший метод

20:12

ЗСУ перевершили окупантів у липні: Зеленский здивував заявою про дрони

20:07

Розкрито мету боїв за Курську область: коли і чим закінчаться - прогноз

19:58

Будинок Тома Генкса пограбували невідомі - подробиці

19:54

Будуть сяяти: як почистити автомобільні фари - неймовірний лайфхак з оцтом

19:50

Грозові дощі заливатимуть майже всю Україну: де буде хороша погода

19:22

Є знищена авіація і полонені: перші дані про втрати РФ у Курській області

19:17

"Так сказав Залужний": Камалія розповіла, чому передумала іти на фронт

19:13

Усе горить і вибухає: у Криму на аеродромі почалася жорстка пожежа

19:02

Росія перекинула резерви через "прорив ЗСУ": подробиці боїв у Курській областіВідео

Реклама
19:00

Захід знову дав Путіну себе обдурити: що показав обмін ув'язненимиПогляд

18:56

Як збільшити урожай помідорів: потрібно зробити лише одну важливу дію

18:45

"Вже четвертий набряк Квінке": зірка "Дизель Шоу" загриміла в лікарню

18:45

Війна прийшла до Курської області: всі подробиці про несподівану операцію

18:44

Що буде, якщо лягати спати з мокрою головою: фахівці попередили про серйозні проблеми

18:04

Щоб не отруїтись: де краще зберігати консерви – важливий нюанс

18:03

Каховська ГЕС здасться "квіточками": Путін планує аварію на ЗАЕС - експерт

18:01

Що не можна робити наступного дня після Яблучного Спаса: прикмети 7 серпня

17:43

Що з демобілізацією: у ВР зробили відверту заяву

17:38

РФ штурмує Часів Яр з флангів: в НГУ розкрили критичну ситуацію в мікрорайоні Канал

17:32

Друга дитина та можливий шлюб: Тіна Кароль дала загадковий коментар

17:01

Чи можна заморожувати виноград: порада для господинь, щоб зберегти ягоди до зимиВідео

16:55

Гарріс обрала Тіма Волза кандидатом у віцепрезиденти: у СNN розкрили важливі деталі

16:31

Партнери наполягають знизити призовний вік: у ВР сказали, чи підуть 18-річні воювати

16:31

F-16 постачають пізно, Україні треба до 200 літаків: на Заході видали відверту заяву

16:19

Порошенко просуває закон про виїзд за кордон депутатів та чиновників, щоб ті могли відвідувати свої родини у Європі – експерт

16:05

"Новий зміст": Марія Яремчук уперше заговорила про крихітку-сина

15:53

Що покласти в бачок унітазу для запаху: 6 засобів, які знайдуться у домі

15:53

Декілька серій потужних вибухів: росіяни атакували Суми ракетами та КАБами

15:49

В ЄС дали "зелене світло" траншу макрофіну на на 4,2 млрд євро для України

Реклама
15:49

Навіщо сипати в унітаз пральний порошок - вирішить проблему моментально

15:45

Це вже не РДК: новий прорив кордону РФ одразу в двох областяхФото

15:44

Росіяни "запланували" концерт Пугачової і смішно зганьбилися

15:41

Україна нарощує обсяги виробництва ракет: подробиці Ставки Зеленського

15:31

Відключати світло будуть не у всіх: стало відомо, для кого не діятимуть графіки

14:54

Переломи, опіки, зашите обличчя: зірку "Слуги народу" серйозно поранено на фронті

14:50

У Путіна прокоментували можливість переговорів на основі формули Зеленського

14:47

Більшість навіть не здогадується: чи можна мити посуд господарським миломВідео

14:06

Як відмити скло духовки від жиру - копійчаний засіб, який є вдома

14:00

Повертається до життя: лікарям вдалось чудом поставити Розового на ноги

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки и хитрости
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти