Кейт Мосс із дочкою похвалилися шикарними фігурами на пляжі

Цей дует матері та доньки виглядає на подіумі так само добре, як і за його межами.
Як пише Page Six, Кейт Мосс провела пляжний день з донькою Лілою в суботу, коли їх помітили, коли вони купалися в Середземному морі під час відпустки на Ібіці, Іспанія.
Легендарна 50-річна супермодель засмагала в чорному комбінезоні Gottex у стилі бандо з вирізом у формі серця і прісборенной передньою частиною, час від часу надягаючи спідницю під час прогулянки по березі.
Природно, вона доповнила образ аксесуарами. Вона одягла чорні сонцезахисні окуляри "котяче око" і купу прикрас, зокрема золоті браслети і прикрашене дорогоцінним камінням намисто - не дивно, як раніше говорила засновниця Cosmoss: "Коли я на Ібіці, мені подобається носити діаманти на пляжі".
Фото Кейт Мосс із донькою в купальнику можна подивитися тут
"Я знаю, це звучить досить декадентськи, але саме тому я люблю прикраси - вони приносять мені задоволення, вони безумовно приносять мені радість".
Хто така Кейт Мосс
Кейт Мосс - британська супермодель і актриса. Відома як одна з найбільш високооплачуваних моделей 1990-х і 2000-х років.
За даними Вікіпедії, вона отримала пильну увагу ЗМІ за свій дозвільний спосіб життя. Звинувачення у вживанні наркотиків, що почалися наприкінці 2005 року, спричинили відмову багатьох дизайнерів працювати з нею[5]. Однак, пізніше з Мосс були зняті всі звинувачення, і вона знову стала працювати моделлю.
Тим часом Ліла була одягнена в класичне коричневе бікіні, і до неї приєднався бойфренд Йоні Хельбіц.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Нагадаємо, раніше британська модель дала інтерв'ю британському глянцю Vogue.
Раніше 64-річна американська акторка і модель Шерон Стоун показала, як розважається на вечірці біля басейну в максимально відкритому купальнику з глибоким вирізом.
Вас також може зацікавити:
- "Ferrari розірвала навпіл": українська модель загинула в жахливій ДТП
- Спілкування як із живою людиною: OpenAI представила найпотужнішу модель GPT-4o
- Око не відірвати: Катерина Кухар показала 15-річного сина-модель
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред