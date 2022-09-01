Діамантові сідниці: Кейт Мосс розповіла про оригінальний подарунок від Джонні Деппа

Кейт Мосс розповіла про діаманти від Джонні Деппа, які він сховав між сідницями / instagram.com/johnnydepp, instagram.com/katemossagency

Британська модель і фешн-ікона Кейт Мосс рідко дає інтерв'ю, але британському виданню Vogue вдалося поговорити з 48-річною манекенницею. Їй запропонували цікаву гру: вона переглядає альбом з фотографіями своїх культових виходів з 1991 року (світанку її модельної кар'єри) до сьогоднішнього дня. Мосс розглядала кожен з нарядів і розповідала кумедні історії, які ховалися за ними.

На сторінці, присвяченій 1995 року, була фотографія моделі в сукні від Джона Гальяно, яку він подарував моделі на її 21-ий День народження, і в її улюблених туфлях від Маноло Бланік, в яких Мосс буквально жила.

Образ був доповнений чорним клатчем і витонченим діамантовим кольє, про яке британська модель розповіла смішну історію

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"А це діамантове кольє мені подарував Джонні. Мої перші діаманти. Він поклав кольє в щілину між своїми сідницями. Ми збиралися на вечерю, а він каже: "У мене там щось, ти можеш подивитися?" І я така: "Що?!" Я засунула руку ззаду в його штани, і дістала звідти діамантове кольє. Ось це діамантове кольє", - з посмішкою розповіла Мосс.

Вона зустрічалася з актором Джонні Деппом близько чотирьох років: з 1994 по 1998 рік.

Кейт Мосс розповіла про діаманти від Джонні Деппа, які він сховав між сідницями / скріншот youtube.com

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