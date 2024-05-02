УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Кейт Міддлтон сфотографувала принцесу Шарлотту у день народження

Олена Кюпелі
2 травня 2024, 14:04
117
Принцесі Шарлотті сьогодні виповнилося 9 років.
Кейт Міддлтон із дітьми
Кейт Міддлтон з дітьми / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Кейт Міддлтон і принц Вільям відсвяткували знаменний момент у житті своєї єдиної доньки, опублікувавши в четвер її нову фотографію у своєму спільному акаунті вInstagram.

Іменинниця посміхалася в камеру, спираючись на кущ. Вона одягла темно-синій светр і темно-бордовий кардиган із джинсовою спідницею і колготками.

Знімок, який ніколи раніше не публікували, з'явився через тиждень після того, як принц і принцеса Уельські поділилися фотографією принца Луї на його 6-й день народження.

42-річна Міддлтон сама сфотографувала свою молодшу дитину, усміхнену на ковдрі для пікніка.

Вона і 41-річний Вільям також є батьками 10-річного принца Джорджа, який святкує свій день народження в липні.

Кейт Міддлтон - останні новини по темі

Зазначимо, батьки Кейт Міддлтон, незважаючи на те, що всіма силами підтримують доньку, дуже засмучені її діагнозом. Тепер же з'явилася інформація про реакцію принца Вільяма на онкологію в Кейт. Інсайдер повідомив, що принц впав у депресію.

А також раніше принцеса Кейт Міддлтон, після свого загадкового "зникнення", потрапила в об'єктиви камер і навіть вдалося зняти з нею відео на вулиці. Принцеса виглядала втомленою, але щасливою.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Кейт Міддлтон новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

"Ворог прорвався і закріплюється": у ЗСУ назвали нову ціль РФ на сході

"Ворог прорвався і закріплюється": у ЗСУ назвали нову ціль РФ на сході

14:49 Україна
"Тільки ППО недостатньо": Мусієнко розкрив план, як захистити Одесу від обстрілів РФ

"Тільки ППО недостатньо": Мусієнко розкрив план, як захистити Одесу від обстрілів РФ

14:45 Україна
Замороження російсько-української війни: Ходжес заявив про серйозні наслідки

Замороження російсько-української війни: Ходжес заявив про серйозні наслідки

13:43 Україна
Всі головні новини

Популярне

Ножиці стануть знову гострими за секунди: найкращий метод для заточування 20431

Ножиці стануть знову гострими за секунди: найкращий метод для заточування

Що це з нього стирчить? : хлопець спіймай 1 рибу і став мільйонером 8838

"Що це з нього стирчить?": хлопець спіймай 1 рибу і став мільйонером

Джигурда з дружиною показали огидне відео кохання в басейні 5459

Джигурда з дружиною показали огидне відео "кохання" в басейні

Слимаків на городі більше не буде: який напій варто поставити поруч із рослинами 2939

Слимаків на городі більше не буде: який напій варто поставити поруч із рослинами

Останні новини

15:22

Популярна українська співачка лягає під ніж хірурга

14:49

"Ворог прорвався і закріплюється": у ЗСУ назвали нову ціль РФ на сході

14:45

"Тільки ППО недостатньо": Мусієнко розкрив план, як захистити Одесу від обстрілів РФ

14:44

"Домовленості з РФ не діють": у Повітряних силах сказали, до чого готуватися на Великдень

14:09

Як садити моркву з манкою - хитрість ледачих господиньВідео

Росія йде ва-банк, вона має 3 напрямки для удару - ЖдановРосія йде ва-банк, вона має 3 напрямки для удару - Жданов
14:09

Що підключити в прикурювач авто: ці поради допоможуть багатьом водіям

14:04

Кейт Міддлтон сфотографувала принцесу Шарлотту у день народження

13:55

Євробачення 2024: Україна різко піднялася в списку потенційних переможців

13:43

Замороження російсько-української війни: Ходжес заявив про серйозні наслідки

Реклама
13:43

Загроза прориву РФ: Макрон назвав умови відправлення французьких військ в Україну

13:27

До путініста Кіркорова нарешті переїхала жінка

13:07

"Книжкова країна" на ВДНГ: скільки людей відвідало масштабний фестиваль і коли чекати наступний

13:03

Акробатика на драбинах і чуттєвий танець на протезах: чим здивує останній півфінал шоу "Україна неймовірних людей"Відео

12:59

РФ стягнула під кордон із Сумами батальйони чеченців: Жданов оцінив ризики

12:57

В Україні похолодає: синоптик назвала дату та області, у яких знизиться температура

12:56

Кошовий розповів, чи спілкується з Оленою Кравець після її відходу з "Кварталу"

12:45

ЗСУ поліпшили тактичне становище: у "Хортиці" назвали два напрямки

12:14

Чому півень кукурікає: відповідь українця довела всіх до сліз від сміху

12:14

Перший Саміт миру для України: Зеленський назвав дату і мету переговорів у Швейцарії

12:04

Чому не можна пити і їсти з розбитого посуду: про яку біду попереджають давні прикмети

Реклама
11:56

П'яна Наташа: у Росії висміяли зрадницю КорольовуВідео

11:54

Як позбутися ос і шершнів: допоможе саморобний спрей за копійки

11:45

Церковне свято 3 травня: що заборонено робити у Страсну п'ятницю

11:35

Штурмовиків РФ "перемололи" разом із технікою: потужний удар ЗСУ потрапив на відеоВідео

11:34

В Києві наклали арешт на скандальне будівництво в підніжжі Солом’янського Ландшафтного Парку Автор Дмитро Романов Дмитро Романов Дата публікації

11:09

РФ використовує дрони-камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС: у ГУР показали доказиВідео

10:55

Від швидкоплинних зв'язків: путініста Стаса Михайлова атакують жінки з його "позашлюбними дітьми"

10:42

Загроза захоплення Часового Яру до 9 травня: у ЗСУ дали однозначну відповідь

10:42

"Їм вигідно зовсім інше": генерал США сказав, чи використає РФ ядерну зброю

10:37

Гороскоп Таро на травень 2024: Козерогам - очікування, Водоліям - краще життя, Рибам - зміниВідео

10:27

Китайський гороскоп на завтра 3 травня: Бикам - серйозне потрясіння, Змії - не купуйте нічого

09:49

Одруження і діти: Позитив розповів усю правду про стосунки з Юлією Сахневич

09:46

Є дві причини: Братчук пояснив, чому РФ почала частіше атакувати Одесу балістикою

09:45

РФ може готувати 300-тисячний "кулак": Жданов розкрив імовірні терміни удару

09:24

Гороскоп на завтра 3 травня: Козерогам - бажання похизуватися, Стрільцям - драма в житті

09:06

РФ може перекинути дві дивізії з Роботиного на Донбас: в ISW розповіли про загрозу

09:00

США досі надають шпарину Росії, або Як ліцензіям Штатів протидіють удари по НПЗПогляд

08:47

Онук Алли Пугачової та його дружина показали своє "справжнє обличчя" у США - деталі

08:22

"РФ пошкодила 50% усієї енергосистеми України": Кулеба зробив невтішну заяву

08:19

Привітання з Чистим четвергом - щирі слова та чудові картинки

Реклама
07:54

У п'яти регіонах РФ уночі гриміли вибухи: пошкоджено енергооб'єкти

07:48

"Люди добрі": путіністка Анастасія Волочкова серйозно постраждала на Мальдівах

06:42

Ракетний удар по Одесі: спалахнула масштабна пожежа, постраждали 14 осібФото

06:10

Несподіваний візит Столтенберга до Києва: що він означаєПогляд

05:24

До ТЦК більше не доведеться йти: у Міноборони розповіли, коли запрацює е-кабінет

04:42

Плями зникнуть за 2 хвилини: як позбутись жовтих слідів на сидінні унітазуВідео

04:30

Міша Кацурін зворушив фанатів фото з Дорофєєвою та дітьми

04:00

Запроданку Асті освистали глядачі під час концерту та залишили зал - причина

03:25

Росіяни готують інформаційну операцію "21 травня": Жданов сказав, що задумав Путін

02:50

Інтригу розкрито: номер на Євробачення-2024 для України поставила світова зіркаВідео

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти