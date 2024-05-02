Кейт Міддлтон сфотографувала принцесу Шарлотту у день народження

Принцесі Шарлотті сьогодні виповнилося 9 років.

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Кейт Міддлтон з дітьми / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Кейт Міддлтон і принц Вільям відсвяткували знаменний момент у житті своєї єдиної доньки, опублікувавши в четвер її нову фотографію у своєму спільному акаунті вInstagram.

Іменинниця посміхалася в камеру, спираючись на кущ. Вона одягла темно-синій светр і темно-бордовий кардиган із джинсовою спідницею і колготками.

Знімок, який ніколи раніше не публікували, з'явився через тиждень після того, як принц і принцеса Уельські поділилися фотографією принца Луї на його 6-й день народження.

42-річна Міддлтон сама сфотографувала свою молодшу дитину, усміхнену на ковдрі для пікніка.

Вона і 41-річний Вільям також є батьками 10-річного принца Джорджа, який святкує свій день народження в липні.

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Зазначимо, батьки Кейт Міддлтон, незважаючи на те, що всіма силами підтримують доньку, дуже засмучені її діагнозом. Тепер же з'явилася інформація про реакцію принца Вільяма на онкологію в Кейт. Інсайдер повідомив, що принц впав у депресію.

А також раніше принцеса Кейт Міддлтон, після свого загадкового "зникнення", потрапила в об'єктиви камер і навіть вдалося зняти з нею відео на вулиці. Принцеса виглядала втомленою, але щасливою.

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