Кейт Міддлтон може ніколи не повернутися до своїх обов'язків

Принцеса Вельська продовжує профілактичне лікування хіміотерапією.

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Кейт Міддлтон може більше не повернутися до своїх обов'язків/ колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/?hl=uk

Роль Кейт Міддлтон у британській королівській родині може виглядати трохи інакше після того, як їй поставили діагноз "рак" і почали лікування.

За даними Page Six, принцеса Уельська, яка колись була в центрі уваги разом із чоловіком принцом Вільямом на королівських заходах, "можливо, ніколи не повернеться в тій ролі, в якій люди бачили її раніше", повідомив у вівторок інсайдер.

Джерело додало, що наразі вона "переоцінює те, що вона зможе взяти на себе, коли повернеться" після проходження профілактичної хіміотерапії від раку.

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Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Ба більше, королівський експерт Річард Фіцуільямс зазначив, що, коли Міддлтон зможе повернутися до своїх королівських обов'язків, "це буде засновано на медичних рекомендаціях і буде дуже ретельно збалансовано".

Page Six звернулася до Кенсингтонського палацу за коментарями і не одразу отримала відповідь.

42-річна Міддлтон практично не з'являлася на публіці з січня, коли їй зробили "планову" операцію на черевній порожнині, після якої в неї діагностували рак. Королівська сім'я зберігала мовчання про її здоров'я, оскільки поширювали теорії змови щодо її благополуччя, звинувачення у шахрайстві та спекуляції про розлучення.

Кейт Міддлтон - останні новини за темою

Додамо, королівський експерт Кеті Ніколл розповіла про те, як принцесу Кейт Міддлтон, яка шокувала світ новиною про свою хворобу на рак, підтримують найближчі.

А також інсайдери Букінгемського палацу повідомили, що під час операції Кейт Міддлтон видалили матку.

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