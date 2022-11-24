Катя Осадча отримала нагороду від МВС України за волонтерську діяльність

Катя Осадча отримала медаль від Національної поліції України / instagram.com/kosadcha

Українська модель і ведуча, беззмінна зірка шоу Світське життя Катя Осадча змінила гламурні капелюшки і світські раути на волонтерську діяльність.

З перших днів повномасштабної війни в Україні вона створила благодійну ініціативу "Знайти своїх" і "Пошук зниклих" з пошуку людей і цивільних полонених. За допомогою Осадчої про долю своїх близьких дізналися тисячі людей, тисячі сімей змогли возз'єднатися.

Зі звичайної благодійної акції проэкти ведучої переросли у всеукраїнські програми за підтримки Національної поліції України, з якою тепер щільно співпрацює Осадча.

На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що під час однієї з нарад з органами МВС України вона, і всі волонтери, які з нею працюють, в її особі, отримали нагороду від Національної поліції.

"Нас хочуть зламати, змусити зневіритися, опустити руки ….Щоб ми не працювали, полишили справи і впали у відчай. Ще не зрозуміло, що не вийде?Сьогодні мали плідну зустріч з МВС України.Дякую Сергію Пантєлєєву за чітку співрацю, швидке реагування, нові підходи до пошуку.Сьогодні розробили ще кілька шляхів ще щільнішої взаємодії, будемо впроваджувати.А наприкінці зустрічі, неочікувано отримала відзнаку від Національної поліції. Мені надзвичайно приємно. Ми не здамося, ми будемо працювати, відновлювати, шукати, нас не зупинити", - пише Осадча.

Катя Осадча отримала медаль від Національної поліції України / instagram.com/kosadcha

Раніше стало відомо, що російський музикант-опозиціонер Іван Алексєєв (він же Noize МС), з 2014 року активно підтримує Україну, отримав звання "іноагента" РФ. Сам Нойз цю новину прокоментував з іронією.

Також відомий український телеведучий і шоумен Анатолій Анатоліч жорстко розніс позицію переважної більшості російських акторів, які підтримали криваву війну проти України, розв'язану диктатором Володимиром Путіним.

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