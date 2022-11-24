Катя Осадча у Сніданку з 1+1 розкрила, як українців у полоні катують гімном радянського союзу

Катя Осадча розповіла про проєкт Знайти Своїх / Прес-служба

Улюблена програма українських телеглядачів Сніданок з 1+1 в ефірі телеканалу ТЕТ продовжує розповідати українцям про оперативні новини в країні та долучати спеціалістів різних галузей. У такий важливий для країни час проєкт залишається точкою опори кожного українця та відтепер виходить на одну годину довше: у будні з 7:00 до 11:00 та у вихідні – з 8:00 до 11:00.

Ексклюзивно у Сніданку з 1+1 на ТЕТ долучилась ведуча Катерина Осадча, яка розповіла про успіхи спільного з 1+1 проєкту "Знайти своїх". Щодня на телеграм-канал "Пошук зниклих" приходять сотні заявок з проханням знайти зниклих знайомих та родичів, з якими обірвався зв'язок внаслідок повномасштабного вторгнення росії на територію України. Наразі до чат-боту каналу надійшло майже 25 тисяч заявок.

Осадча поділилась історією, що буквально вчора одна з родин змогла знайти зниклого родича завдяки проєкту, чому засновники "Знайти своїх" неймовірно раді.

"Дійсно, у нас велика кількість запитів, майже 25 тисяч. І ми неймовірно радіємо, коли звільняють українські території, адже виходять на зв'язок люди, яких шукають. Ми зв’язуємось з волонтерами або тими, хто їде першим на звільнені території. Також нам допомагає і Нацполіція. Так було в деокупованому Херсоні - коли я знаю, що у нас є певна кількість заявок, і поліція каже: "Все, ми їдемо на адреси. Ось тут бабуся, яку шукають, вона жива, ось її фото", - поділилась ведуча.

За словами Осадчої, запитів на пошук зниклих у порівнянні з першими місяцями війни - не так багато, проте вони складніші. До прикладу, їх з вулиці забрали окупанти та взяли до полону.

"Цивільні заручники – це найбільша наша проблема. І ось буквально вчора уповноважений з пошуку зниклих Олег Котенко зателефонував мені та сказав, що до обміну додали цивільного. Дійсно, цивільних дуже складно повертати з ув’язнення. Зараз ми ще більш щільно працюватимемо з офісом Уповноваженого з пошуку зниклих, офісом з Правам людей. Нам важливо донести, що цивільних людей в полоні бути не може", - прокоментувала Осадча.

За словами телеведучої, окупанти навіть забирають людей з домівок, вони зникають і можливо тільки припустити, що їх ув’язнили. І додала: "Їх забирають за будь-що: за родича, який був поліцейським в Україні, за ім’я Тарас, за будь-яку українську символіку, і навіть якщо є далекі родичі, які служили або служать в ЗСУ, або навіть були в АТО в 2014 році. Коли мені про це розповідали правозахисники, я відверто думала, що це якесь перебільшення. Проте і зі мною цивільні заручники поділились, що окупанти катують навіть музикою. Їм вмикали гімн радянського союзу".

Окрім того, телеведуча поділилась однією з щемливих історій пошуку зниклих. На жаль, Маріуполь залишається тією точкою, звідки майже неможливо дізнатись ніякої інформації про людей. До проєкту "Знайти своїх" звернулась Вікторія, яка з березня шукає свою маму та сина – 11-річного Гліба. У той роковий день вони залишились у родичів, а Вікторія пішла перевірити свою квартиру. А коли повернулась – будинку вже не було. Родичі вижили, та що сталось з мамою та Глібом не змогли пояснити.

"Згодом окупанти знайшли останки, проте вони були не дитячі. Вікторія вірить, що Гліба могли забрати чужі люди. І він може знаходитись на території росії, України чи білорусі, будь-де. Гліб знав на пам'ять мамин телефон, але Вікторія через обстріли його втратила. Тому дитина не має куди подзвонити та до кого звернутись. Можливо, глядачі впізнають Гліба та звернуться до нас", - підкреслила телеведуча.

Осадча наголосила, що наразі проєкт починає більш плідну співпрацю з Нацполіцією у різних регіонах. Як наголосила телеведуча, державний орган не залишається осторонь, відгукується на кожний запит та пропонує власні варіанти співпраці. Окрім того, вчора ведуча 1+1 Катерина Осадча отримала відзнаку від Національної поліції за спільний проєкт із 1+1 з пошуку зниклих.

"… неочікувано отримала відзнаку від Національної поліції. Мені надзвичайно приємно", - зазначила Осадча.

Нагадаємо, "Знайти своїх" - це масштабний соціальний проєкт Катерини Осадчої та телеканалу 1+1, який допомагає українцям знайти близьких, з якими втратили зв’язок через вторгнення рф на територію України. Щоранку у Сніданку з 1+1 можна побачити, кого українці шукають, та історії тих, кому вже пощастило знайти своїх рідних.

Для того, щоб подати заявку на пошук людини, потрібно написати у чат-бот @UKRescueBot, який можна знайти у "Закріплених повідомленнях" телеграм каналі "Пошук зниклих" за посиланням.

Коли дані про людину із потрібним прізвищем з’являтимуться у телеграм-каналі, ви отримаєте автоматичне повідомлення від бота. Якщо ви шукаєте людину у телеграм каналі, то скористайтеся пошуком не лише за прізвищем, а й за допомогою хештегів із назвою населеного пункту. Наприклад, #Буча, #Ірпінь, #Маріуполь. Також шукати рідних можна за списками, які команда проєкту формує самостійно на основі даних від волонтерів та ТРО та ін. Ці списки доступні за хештегами #списки, #евакуація. Якщо у вас є інформація про загублених людей, її можна надіслати на e-mail poshuk.war@gmail.com. Ця інформація буде оброблена та передана рідним. Остерігайтеся шахраїв, які можуть телефонувати та вимагати гроші за інформацію про ваших рідних!

Також можливо подати заявку на пошук через сайт проєкту.

Долучайтесь до народного пошуку, переглядайте оновлення стрічки у телеграм каналі "Пошук зниких", адже будь-яка інформація може стати корисною для пошуку загублених українців. Також шукайте проєкт "Знайти своїх" у інстаграм.

Щодня на глядачів Сніданку з 1+1 очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт у будні з 7:00 до 11:00 та у вихідні – з 8:00 до 11:00 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube. Також переглянути проєкт можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.