Кароль показала рідкісні фото з дорослим сином

Тіна Кароль і її син Веніамін / Instagram

Відома українська попспівачка Тіна Кароль поділилася рідкісними фото - себе і свого 13-річного сина Веніаміна. Знімки вона опублікувала в соцмережі Instagram.

Співачка з сином побувала в Нью-Йорку. І відвідали штаб-квартиру Організації Об'єднаних націй (ООН).

На знімках видно, що Веніамін росте не по днях, а по годинах. Справа в тому, що юнакові всього лише 13 років, але вже помітно вище зростанням своєї зіркової мами.

"Все, що в житті трапляється — це зв'язок. Цей зал - колиска важливих рішень для світу. Нехай тобі, сину, вистачить сил і мудрості бути корисним світу, Україні та світу! Можливо, цей мікрофон буде голосніше мого. Я була б щасливою. Безумовно, твоє життя - твій вибір, але я дозволю собі помріяти!",- написала Кароль під фото.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль придбала квартиру на Івано-Франківщині для родини 9-річного Єгора, який вів щоденник, перебуваючи з рідними в окупованому та зруйнованому Маріуполі.

До того Тіна Кароль в день свого весілля і вінчання з чоловіком і продюсером Євгеном Огіром (трагічно рано померлим) показала на своїй сторінці в Instagram зворушливий кадр із сімейного архіву.

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