"Яке мурло": у Мережі розгорівся скандал через режисерку Байрак, яка підтримала війну в Україні

Оксана Байрак / скріншот, pixabay

Відома режисер Оксана Байрак оскандалилася своєю проросійською позицією. Байрак заявила, що росіяни і українці братні народи. Більш того, на її думку, наша країна сама винна у війні з країною-терористкою.

Про такі безглузді погляди Байрак розповіла актриса Наталка Денисенко в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Зірка серіалу Кріпосна Денисенко вирішила написати Байрак в особисті повідомлення, але актрису заблокували.

"Оксана Байрак мене заблокувала відразу, коли я їй написала ще на початку війни: "Що ви говорите?" Вона заявляє, що Україна винна в цій війні. І "ми повинні бути з братнім народом разом" і так далі. Цим вже повинні займатися СБУ. Якщо людина заявляє, що Україна повинна бути окупована Росією, то за це повинна бути кримінальна відповідальність, тому що це зрада держави. Я не знаю, як це назвати по-іншому. І нічого не змінилося. Це куленепробивні люди. Проте вже потроху в Росії "розкриваються карти" і багато хто починає щось розуміти", - поділилася кінозірка.

Наталка Денисенко вважає, що Оксані Байрак нічого робити в Україні з такою позицією.

Після відвертого інтерв'ю Денисенко в Мережі розгорівся скандал. Користувачі вже висловили надію, що режисер не в Україні:

"Який жах. Сподіваюся, що це створення вже за поребриком!", "Рашська ж*полизка, її прямі ефіри - суцільна пропаганда", "Мурло", - пишуть в мережі.

Що заявляла Оксана Байрак

У 2013-2014 роках 58-річна режисерка негативно говорила про Євромайдан.

Після анексії Криму емігрувала в країну-агресора і стала там працювати і жити.

Варто нагадати, що раніше Оксана Байрак вирішила підтримати актрису Сніжану Єгорову яка оскандалилася через Володимира Путіна.

Багато користувачів мережі висловили своє обурення через посади Єгорової, в яких вона висловила підтримку російському президенту, але Оксана Байрак назвала її "розсудливою людиною".

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