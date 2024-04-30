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Як огірочок: король Чарльз III вийшов у люди вперше після онкодіагнозу

Анна Підгорна
30 квітня 2024, 17:14
Британський монарх з азартом повернувся до своїх публічних обов'язків.
Чарльз III
Чарльз III новини - як король Чарльз виглядає зараз / колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

75-річний король Великої Британії Чарльз III повернувся до виконання своїх громадських обов'язків напередодні першої річниці його коронації. До цього монарх близько трьох місяців не з'являвся на публіці у зв'язку зі станом здоров'я - у нього виявили рак.

Сьогодні Чарльз III уперше за довгий час вийшов до поданих. Разом із королевою Каміллою він відвідав МакМілланський онкоцентр при Університетському коледжі Лондона.

Кадри з цього візиту з'явилися на офіційній сторінці британської королівської сім'ї в Instagram. У коментарях багато хто зазначив, що король, всупереч своєму діагнозу, має чудовий вигляд. І, схоже, що він і сам радий повернутися до роботи.

відео дня

"В ознаменування повернення Його Величності до виконання державних обов'язків король і королева провели час із пацієнтами та їхніми сім'ями, щоб дізнатися про лікування та підтримку, яку вони отримують. Їх Величності також зустрілися з персоналом і лікарями лікарні, щоб дізнатися про використання інноваційних технологій, зокрема комп'ютерних томографів, які допомагають виявити рак на ранній стадії. Бажаємо всього найкращого всім, хто продовжує лікування раку, на їхньому шляху до одужання", - йдеться в повідомленні від Букінгемського палацу.

Дивіться відео першого публічного виходу короля Чарльза III після його онкодіагнозу:

Хто такий король Чарльз ІІІ

Чарльз III - король Сполученого Королівства і ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол у 2022 році. Як спадкоємець престолу, він очікував його найдовше в історії Великобританії: він був найдовшим принцом Уельським, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

Чарльз III - останні новини:

Раніше стало відомо, що Букінгемський палац після новин про онкологію Чарльза III приступив до розробки плану на випадок раптової смерті монарха. Сценарій прощання отримав назву "Міст Менай".

Також з'явилися подробиці, що сказав Чарльз, на той момент - принц Уельський, своїй нареченій Діані Спенсер у ніч перед їхнім весіллям. Таємницю розкрила близька подруга леді Ді.

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