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Що відбувається з онкохворим Чарльзом III - офіційна заява Букінгемського палацу

Анна Підгорна
29 квітня 2024, 14:01
У монарха дали офіційний коментар про стан його здоров'я.
Чарльз III
Чарльз III зараз - що відомо про хворобу короля Чарльза III / колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

У лютому стало відомо, що король Чарльз III хворий на рак. У зв'язку з цим монарх перестав з'являтися на публіці і склав із себе частину своїх обов'язків, які тепер виконують королева Камілла і молодші члени британської королівської сім'ї.

Стан здоров'я Чарльза III офіційні джерела коментують рідко, через що з'явилося безліч чуток про те, що король почувається не найкращим чином. Проте він з'явився на закритій великодній службі в оточенні сім'ї наприкінці березня, і навіть поспілкувався з підданими.

Також нещодавно Букінгемський палац в офіційному блозі британської королівської сім'ї в Instagram зробив обнадійливу заяву: вже цього тижня король Чарльз III повернеться до обов'язків, які передбачають його особисту присутність, а в червні разом із королевою прийматиме у себе імператора та імператрицю Японії.

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"Його Величність Король незабаром повернеться до публічних обов'язків після періоду лікування та відновлення після нещодавно поставленого йому діагнозу. Щоб відзначити цю знаменну подію, у вівторок король і королева спільно відвідають центр лікування онкології, де зустрінуться з медиками та пацієнтами. Цей візит стане першим у низці зовнішніх заходів, які Його Величність проведе найближчими тижнями. Крім того, на прохання уряду Його Величність прийме у себе Їхніх Величностей Імператора та Імператрицю Японії з державним візитом у червні", - йдеться в повідомленні.

Хто такий король Чарльз ІІІ

Чарльз III - король Сполученого Королівства і ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол у 2022 році. Як спадкоємець престолу, він очікував його найдовше в історії Великобританії: він був найдовшим принцом Уельським, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

Чарльз III - останні новини:

Раніше стало відомо, що Букінгемський палац після новин про онкологію Чарльза III розпочав розробку плану на випадок раптової смерті монарха. Сценарій прощання отримав назву "Міст Менай".

Також з'явилися подробиці, що сказав Чарльз, на той момент - принц Уельський, своїй нареченій Діані Спенсер у ніч перед їхнім весіллям. Таємницю розкрила близька подруга леді Ді.

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