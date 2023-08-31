Кацуріна показала на милих фото, як Дантес піклується про її дітей

Володимир Дантес, його кохана Даша Кацуріна та її діти провели разом вихідні за кордоном ‒ у Варшаві.

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Дантес і Кацуріна провели уїк-енд разом / Колаж фото УНІАН та Instagram

Кохана відомого попспівака і стендап-коміка Володимира Дантеса - блогер і ресторатор Даша Кацуріна - показала, як той дбайливо ставиться до її дітям від шлюбу з Михайлом Кацуріним. В Instagram дівчина опублікувала фото, на яких музикант купає її сина Івана.

Дантес, Кацуріна та її діти провели разом вихідні за кордоном ‒ у Варшаві. Парі цілих три дні вдалося провести разом.

Потім Кацуріна показала, як вони з дітьми відпочивали в боулінг-клубі. Після слів хлопчика - "Вова, Вова", Дантес по-батьківськи поцілував його в щічку. Після чого Кацуріна теж сказала таку фразу. І отримала, в свою чергу, поцілунок від коханого.

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Нагадаємо, раніше відомий блогер Богдан Беспалов з посиланням на власні джерела заявив, що Дорофєєва і Кацурін зіграли таємне весілля.

А банкет пара нібито зіграла в київському ресторані "Курені". До слова, всім гостям і персоналу заклеювали камери.

13 липня 2023 року пара офіційно підтвердила - вони вступили в законний шлюб.

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