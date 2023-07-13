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Тепер офіційно: Надя Дорофєєва вийшла заміж за Мішу Кацуріна

Анна Підгорна
13 липня 2023, 15:27 оновлено 13 липня, 15:30
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Чутки про те, що Додо готується стати дружиною свого нового бойфренда ходили вже давно, але пара їх ретельно уникала.
Надя Дорофєєва і Міша Кацурін одружилися
Надя Дорофєєва і Міша Кацурін одружилися / колаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва з весни минулого року перебуває у відносинах з музикантом і ресторатором Мішею Кацуріним. У них зав'язався роман, коли обидва коханих перебували в стані розлучення з колишніми партнерами.

Всупереч хейту, який обрушився на Дорофєєву і Кацуріна, яких звинувачують у руйнуванні двох сімей, пара провела останній рік в абсолютній гармонії один з одним.

З кінця весни 2023 року в ЗМІ і світських колах стали ходити чутки про те, що закохані готуються до весілля, або навіть вже зав'язали вузлик. Дорофєєва і Кацурін намагалися всіляко перевести це в жарт, але, як виявилося, в кожному жарті є частка жарту.

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Сьогодні Дорофєєва на своїй сторінці в Instagram опублікувала знімки з весілля з Мішею Кацуріним - вона в лляній облягаючій білій сукні з фатою, він - у вільному чорному костюмі, кедах і кепці.

"Подейкують, Кацурін та Дорофєєва таємно одружилися. Не знаємо, правда це чи ні, але фотки такі в телефонах у нас є", - підписала весільні знімки співачка.

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін одружилися
Надя Дорофєєва і Міша Кацурін одружилися / instagram.com/nadyadorofeeva

Раніше Андрій Хветкевич, фотограф, дайвер і учасник романтичного реаліті-шоу Холостячка зі Златою Огнєвіч, після весілля з бойфрендом Феліпе заявив, що готується стати батьком.

Також український шеф-кухар і популяризатор української кухні Євген Клопотенко розповів, чому все ще неодружений у 36 років, а також розповів, що в романтичних стосунках викликає у нього депресію.

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