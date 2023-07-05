Дорофєєва показала, як зворушливо проводить час вранці з Кацуріним

Відома українська попспівачка Надя Дорофєєва вирішила показати мільйонам фоловерів свій звичайний ранок. Зазвичай вона використовувала для цього свою сторінку в Instagram.
Виконавиця розмістила Короткі відео, на яких продемонструвала ранкову рутину, яку провела в квартирі в Києві, яку орендує з коханим ‒ ресторатором і блогером Михайлом Кацуріним.
На відео Дорофєєва робить гімнастику, після чого приймає душ і снідає з Кацуріним. Надя показала, що її сніданок складається з помідорів, яйця, відвареної молодої картоплі і сосисок.
Нагадаємо, раніше відомий блогер Богдан Беспалов з посиланням на власні джерела заявив, що Дорофєєва і Кацурін зіграли таємне весілля.
А банкет пара нібито зіграла в київському ресторані "Курені".
До слова, всім гостям і персоналу заклеювали камери смартфонів ‒ для того, щоб вони не робили фотографій і не знімали відео.
До того колишній чоловік Наді Дорофєєвої, співак і комік Владимир Дантес емоційно оцінив роман співачки і Міші Кацуріна, а також розповів, які стосунки зараз у любовному чотирикутнику.
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