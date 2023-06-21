Дорофєєва таємно вийшла заміж за Кацуріна - блогер

Відома українська попспівачка Надя Дорофєєва і її коханий, ресторатор / музикант Міша Кацурін, потай від шанувальників зіграли весілля. Про це заявив відомий блогер Богдан Беспалов з посиланням на власні джерела.
Захід пара нібито зіграла в київському ресторані "Курені".
На свято закохані запросили близько 68 осіб. Серед гостей були блогер Антон Птушкін, ведучий Андрій Шабанов з дочкою, ведуча Маша Єфросиніна, співак Макс Барських, продюсер Ірина Горова з сином Андрієм, телеведучий Дмитро Комаров з дружиною Олександрою Кучеренко. Але на весіллі не було її колишнього продюсера Потапа і багаторічного напарника по групі "Врємя і стєкло" Позітіва.
До слова, всім гостям і персоналу заклеювали камери смартфонів - для того, щоб вони не робили фотографій і не знімали відео
Беспалов також каже, що святкове меню готував на весілля відомий український шеф-кухар Володимир Ярославський.
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