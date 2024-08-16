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"Міс Україна" Апанасенко народила первістка і показала фото

Олена Кюпелі
16 серпня 2024, 19:26оновлено 16 серпня, 23:16
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Радісною новиною на своїй сторінці поділився її чоловік.
Вікторія Апанасенко, Олександр Борняков
Вікторія Апанасенко, Олександр Борняков / колаж: Главред, фото: facebook.com/crystalviktoria

Міс "Україна-Всесвіт"-2022 Вікторія Апанасенко, яка навесні 2024 року відсвяткувала першу річницю весілля зі своїм чоловіком, підприємцем і заступником міністра цифрової трансформації України з розвитку ІТ-галузі Олександром Борняковим, уперше стала мамою.

Про це її чоловік поділився на своїй сторінці у Facebook.

Хто така Вікторія Апанасенко?

Вікторія Апанасенко - українська модель і учасниця конкурсів краси. Володарка титулів "Міс Чернігів-2014" і "Принцеса України-2016". У 2021 році стала першою віце-міс на конкурсі "Міс Україна Всесвіт 2021". У 2022 році, у зв'язку з початком повномасштабної війни в Україні, корона "Міс Україна Всесвіту" перейшла до Апанасенко автоматично. Модель представила нашу країну на "Міс Всесвіт 2022" у Новому Орлеані, де виграла конкурс національних костмів і отримала спеціальну нагороду "Дух карнавалу".

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"Кохана, дякую тобі шалено за доньку. Емілія, донечко, ми з твоєю мамою на тебе дуже чекали. З моменту появи ти робиш нас обох щасливими. І будеш робити це весь цей час, що нам залишився. Дуже хочу, щоб ти прочитала коли подорослішаєш цей допис і подивилася на нас, бо такий вигляд мають щасливі люди", - написав він.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Українська модель у своєму блозі в Instagram опублікувала чорно-біле фото, на якому вона позує в стильній відвертій сукні. Апанасенко зняли впівоберта - так, щоб тканина вбрання підкреслила живіт, який сильно округлився.

Вікторія Апанасенко згадала короткий діалог з учасницею конкурсу з боку терористичної Росії Анною Лінніковою, яка атакує мирну Україну своїми ракетами.

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