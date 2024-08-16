"Міс Україна" Апанасенко народила первістка і показала фото

Міс "Україна-Всесвіт"-2022 Вікторія Апанасенко, яка навесні 2024 року відсвяткувала першу річницю весілля зі своїм чоловіком, підприємцем і заступником міністра цифрової трансформації України з розвитку ІТ-галузі Олександром Борняковим, уперше стала мамою.
Про це її чоловік поділився на своїй сторінці у Facebook.
Хто така Вікторія Апанасенко?
Вікторія Апанасенко - українська модель і учасниця конкурсів краси. Володарка титулів "Міс Чернігів-2014" і "Принцеса України-2016". У 2021 році стала першою віце-міс на конкурсі "Міс Україна Всесвіт 2021". У 2022 році, у зв'язку з початком повномасштабної війни в Україні, корона "Міс Україна Всесвіту" перейшла до Апанасенко автоматично. Модель представила нашу країну на "Міс Всесвіт 2022" у Новому Орлеані, де виграла конкурс національних костмів і отримала спеціальну нагороду "Дух карнавалу".
"Кохана, дякую тобі шалено за доньку. Емілія, донечко, ми з твоєю мамою на тебе дуже чекали. З моменту появи ти робиш нас обох щасливими. І будеш робити це весь цей час, що нам залишився. Дуже хочу, щоб ти прочитала коли подорослішаєш цей допис і подивилася на нас, бо такий вигляд мають щасливі люди", - написав він.
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Українська модель у своєму блозі в Instagram опублікувала чорно-біле фото, на якому вона позує в стильній відвертій сукні. Апанасенко зняли впівоберта - так, щоб тканина вбрання підкреслила живіт, який сильно округлився.
Вікторія Апанасенко згадала короткий діалог з учасницею конкурсу з боку терористичної Росії Анною Лінніковою, яка атакує мирну Україну своїми ракетами.
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