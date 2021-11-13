"Не можна співати у того, хто тебе б'є": Кікабідзе жорстко звернувся до любителів виступати в Росії

Вахтанг Кікабідзе жорстко звернувся до любителів виступати в Росії / УНІАН

Відомий грузинський співак і актор Вахтанг Кікабідзе заявив, що українські артисти не повинні їздити з концертами до Росії, яка окупувала частину території країни.

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 83-річний артист закликав українських колег відмовитися від такої практики.

"Я вважаю, що не повинні. Але вони повинні вимагати у свого уряду, щоб у них була робота... Щось треба придумувати, щоб вони не їздили", - висловився Кікабідзе.

За його словами, в Грузії подібна картина теж спостерігається, і йому це дуже не подобається.

"Те ж у нас відбувається. Мені це не подобається, тому що не можна йти співати і танцювати у того, хто тебе б'є. Я маю на увазі народ... Неправильно", - сказав він.

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Крім того, Кікабідзе особливо зазначив, що після російсько-грузинської війни він зарікся їздити в Росію, але досі отримує сотні запрошень звідти з проханнями виступити.

"Я у 2008 році сказав, що моєї ноги не буде в Росії. Уже 12 років я ні в одному російському місті не був... Стільки листів приходить, величезна кількість... але ні", - підсумував Кікабідзе.

Нагадаємо, раніше Міністерство культури та інформаційної політики України поповнило список артистів, що становлять загрозу національній безпеці. До доповненого переліку потрапили 32 російських актори. Зараз у "чорному списку" знаходиться 258 осіб.

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