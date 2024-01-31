Відома українська співачка збільшила груди

Відома українська поп-співачка MamaRika (псевдонім Анастасії Кочетової) зважилася на пластичну операцію зі зміни грудей.
Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, бажання змінити своє тіло було продиктоване любов'ю до себе.
"Люблю себе такою, люблю різною, радісною і сумною, повною сил і виснаженою, з мейком і без. З усіма своїми недоліками, шрамами, якими я пишаюся - вони нагадують мені, хто я є, нагадують про народження сина, про жіночу силу, яка є в мені, яка в кожній з нас", - написала вона.
Артистка також додала, що при цьому вона готова йти далі і ставати кращою версією себе. "Тому настав час змін, які додадуть мені впевненості, а це так важливо, погодьтеся. Я довго наважувалася на цей крок, адже моє тіло повинно подобатися мені на 100%, і це рішення було ухвалене з великої любові до себе тільки так і не інакше", - пояснила вона.
Співачка також додала, що перебувала на контролі у хірурга-онколога, оскільки в її родині є ця спадковість. За її словами, під час операції лікар також намагався вирішити і цю проблему.
Mamarika розповіла про свою трансформацію:
Нагадаємо, раніше MamaRika розповіла про те, як співачка Таїсія Повалій (уродженка Київщини, відома своєю підтримкою путінського режиму, яка багато років мешкає в країні-агресорі, РФ) ще багато років тому всіляко намагалася на російському ТБ принижувати українських артистів.
Раніше також Українська акторка, зірка серіалів Папік і Свати, Анна Кошмал повідомила про повернення до роботи - її театр готовий до гастролей Україною, і артистка задіяна одразу в чотирьох спектаклях.
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