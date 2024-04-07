Боксер Узєлков переніс складну операцію на серці - перші подробиці

44-річний український спортсмен показав себе в лікарняній палаті.

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В'ячеслав Узєлков операція - що сталося з Узєлковим / колаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkov_official

На початку лютого український боксер і фітнес-тренер В'ячеслав Узєлков повідомив, що був близький до смерті. Після цього він переніс кілька операцій у Національному інституті хірургії та трансплантології імені Олександра Шалімова, натякаючи, що його здоров'я серйозно постраждало внаслідок багаторічних занять спортом на професійному рівні.

5 квітня 44-річний спортсмен повідомив, що готується до складної операції на серці. Він зізнався, що боїться, проте намагався не розклеюватися.

Після цього він зник з інформаційного простору на дві доби. Сьогодні Узєлков опублікував в Instagram своє фото з лікарняної палати з перев'язаною грудною кліткою. Він повідомив, що операція пройшла успішно.

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"Усім привіт. Я вийшов з наркозу, я з новим серцем і завтра у мене День рождения. Ось такий подарунок я отримав від лікарів Київського інституту серця. Дякую, життя продовдується, значить я теж допожу комусь", - повідомив В'ячеслав Узєлков.

В'ячеслав Узєлков операція - що сталося з Узєлковим / instagram.com/uzelkov_official

Хто такий В'ячеслав Узєлков? В'ячеслав Узєлков - український боксер у напівважкій ваговій категорії (30 перемог з 34 боїв). Завершив професійну кар'єру в 2014 році. Персональний спортивний тренер, шоумен. Брав участь у телепроєктах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

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