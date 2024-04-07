Дружина Козловського розповіла про пологи і виклала фото з малюком

Дружина українського співака і воїна ЗСУ Віталія Козловського Юлія Бакуменко показала зворушливі фото з партнерських пологів

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У Віталія Козловського та Юлії Бакуменко тепер спільний син - Оскар / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Піар-директорка і дружина українського співака-воїна Віталія Козловського Юлія Бакуменко показала зворушливі фото з партнерських пологів їхнього первістка Оскара. Дівчина зізналася фанатам в Instagram, що дуже переживала перед пологами через досвід своєї матері.

"У моєї мами історія пологів була схожа на фільм жахів і тортур. Тому я десь підсвідомо боялася її повторити", - йдеться в повідомленні.

За словами Юлії, перейми почалися о другій ночі, а до ранку малюк уже був із подружжям. Бакуменко також поділилася своїми враженнями від партнерських пологів.

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"Хто сумнівається, чи варто, не сумнівайтеся. Це надзвичайна довіра і підтримка. Не тільки моральна, а й фізична. Мені було набагато легше разом і це ті моменти, які будуть у пам'яті на все життя!" - написала вона.

Хто такий Віталій Козловський? Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009). Співак має понад 50 нагород і премій, включно з "Піснею року" (2005-2010), "Золотою шарманкою" (2007-2010), "Шлягером року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".

У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

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