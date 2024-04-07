УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Дружина Козловського розповіла про пологи і виклала фото з малюком

Дмитро Відоменко
7 квітня 2024, 10:21
Дружина українського співака і воїна ЗСУ Віталія Козловського Юлія Бакуменко показала зворушливі фото з партнерських пологів
Козловський, Бакуменко
У Віталія Козловського та Юлії Бакуменко тепер спільний син - Оскар / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Піар-директорка і дружина українського співака-воїна Віталія Козловського Юлія Бакуменко показала зворушливі фото з партнерських пологів їхнього первістка Оскара. Дівчина зізналася фанатам в Instagram, що дуже переживала перед пологами через досвід своєї матері.

"У моєї мами історія пологів була схожа на фільм жахів і тортур. Тому я десь підсвідомо боялася її повторити", - йдеться в повідомленні.

За словами Юлії, перейми почалися о другій ночі, а до ранку малюк уже був із подружжям. Бакуменко також поділилася своїми враженнями від партнерських пологів.

відео дня

"Хто сумнівається, чи варто, не сумнівайтеся. Це надзвичайна довіра і підтримка. Не тільки моральна, а й фізична. Мені було набагато легше разом і це ті моменти, які будуть у пам'яті на все життя!" - написала вона.

890

Хто такий Віталій Козловський?

Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).

Співак має понад 50 нагород і премій, включно з "Піснею року" (2005-2010), "Золотою шарманкою" (2007-2010), "Шлягером року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше український режисер і кліпмейкер Алан Бадоєв розповів, що співачка-втікачка Anna Asti винна йому купу грошей. Перед початком повномасштабної війни артистка скористалася його послугами, а за рахунками платити відмовляється.

Також стало відомо, що українська журналістка і блогерка Раміна Есхакзай завела собі нового бойфренда. Рік тому вона розірвала заручини, і вперше за цей час заговорила про коханого.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Віталій Козловський новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Путін може вивести війська з України: Шольц розповів, коли це станеться

Путін може вивести війська з України: Шольц розповів, коли це станеться

11:18 Світ
Це міг бути наказ: російські літаки завдали удару по своїй піхоті - офіцер ЗСУ

Це міг бути наказ: російські літаки завдали удару по своїй піхоті - офіцер ЗСУ

10:28 Україна
Приймають складні рішення: в ISW оцінили ситуацію із забезпечення ЗСУ снарядами

Приймають складні рішення: в ISW оцінили ситуацію із забезпечення ЗСУ снарядами

09:38 Україна
Всі головні новини

Популярне

У родині Кейт Міддлтон нова біда 74686

У родині Кейт Міддлтон нова біда

Після важкої втрати: Сандра Баллок вийшла на рідкісну прогулянку 5050

Після важкої втрати: Сандра Баллок вийшла на рідкісну прогулянку

Україну будуть заливати дощі: у двох областях оголосили 3 рівень небезпечності 4285

Україну будуть заливати дощі: у двох областях оголосили 3 рівень небезпечності

Ситуація критична, Зеленський постав між поганим варіантом і ще гіршим - WP 3556

Ситуація критична, Зеленський постав між поганим варіантом і ще гіршим - WP

Останні новини

11:18

Путін може вивести війська з України: Шольц розповів, коли це станеться

11:05

Джолі звинуватила Пітта в насильстві над нею та їхніми дітьми

10:28

Це міг бути наказ: російські літаки завдали удару по своїй піхоті - офіцер ЗСУ

10:21

Дружина Козловського розповіла про пологи і виклала фото з малюком

09:38

Приймають складні рішення: в ISW оцінили ситуацію із забезпечення ЗСУ снарядами

У липні-серпні Україні загрожують відключення електроенергії – ХарченкоУ липні-серпні Україні загрожують відключення електроенергії – Харченко
09:33

Мобілізація в Україні: кому потрібно прийти до військкомату без повістки у квітні

09:23

Гороскоп на завтра 8 квітня: Овнам - нудний день, Козерогам - приємна розмова

08:54

Який сенс бити по НПЗ у РосіїПогляд

08:47

Росія атакувала Україну ракетами і дронами: скільки вдалось збити

Реклама
08:44

РФ постійно використовує хімічну зброю проти ЗСУ - The Telegraph

07:50

У Харкові дрон окупантів влетів у будинок - мер міста Терехов

07:25

Помітити собаку серед овець за 3 секунди зможе лише найуважніший: дуже складна загадка

07:04

Церковне свято 8 квітня: що заборонено робити у день святого Руфа

06:48

Українці не хочуть бачити колонізатора БулгаковаПогляд

05:30

В Україні вже днями почнеться нова магнітна буря: як довго буде "трусити"

04:26

Назавжди забудете про цукор: чим можна замінити шкідливий підсолоджувач

03:15

Хитрий секрет багатого врожаю: коли садити помідори у відкритий ґрунтВідео

02:42

Жінка показала, що категорично не можна робити під час чищення туалетуВідео

01:54

Болить у грудях: у Заворотнюк погані новини

01:40

Катя Кузнєцова показала ніжні фото зі своїм коханим

Реклама
01:34

Головоломка для справжніх майстрів: потрібно знайти штангу за 11 секунд

06 квітня, субота
23:17

Прогриміла серія вибухів: росіяни жорстоко обстріляли Одесу та Донеччину

22:59

Допомога від США та заморожені активи РФ: Зеленский розказав жорстку правду про допомогу

22:19

"Нам не вистачатиме": Зеленський - про дефіцит снарядів для ППОВідео

21:44

ЗСУ не вистачає зброї, щоб зірвати наступ РФ: президент зробив шокуючу заяву

20:48

Буде потужний захист від КАБів: Зеленський анонсував появу новітньої зброї

20:45

Не факт, що Росія зупиниться на цій цифрі: Зеленський про мобілізацію 300 тисяч осіб

20:16

"Це головний приз": Фейгін - про те, як буде відбуватися "наступ" на ХарківВідео

19:55

РФ здійснила наймасовіший наступ під Авдіївкою: Генштаб розкрив деталі жорстких боїв

19:32

Україну будуть заливати дощі: у двох областях оголосили 3 рівень небезпечності

19:15

Ситуація критична, Зеленський постав між поганим варіантом і ще гіршим - WP

19:10

Чому США вчаться в України?Погляд

18:35

Прапор України замайорів на окупованій частині Херсонщини: в ЗСУ показали відеоВідео

18:12

РФ обрала нову ціль: офіцер ЗСУ назвав, які міста під загрозою захоплення

17:51

Будуть злидні та бідність: що не можна різати 7 квітня - прикмети

17:17

Пугачова і Галкін відповіли 3-річній українці

17:08

Росіяни вдарили балістичною ракетою по Одеському районі: є руйнування та загиблий

16:54

Передача F-16 Україні: у Нідерландах назвали, коли й скільки літаків чекати

16:41

Де краще садити баклажани, щоб мати величезний урожайВідео

16:40

РФ націлилась на захоплення області на сході: в ЗСУ розповіли про штурми ворога

Реклама
16:30

Син Тодоренко вибісив КіркороваВідео

16:17

"Приліт" у самому Харкові: росіяни вдарили по житлових будинках, є жертви

15:56

Під загрозою чотири великі міста: у ЗСУ розкрили напрямок наступу РФ

15:46

У родині Кейт Міддлтон нова біда

14:48

"Технічна несправність": у Британії розкрили, як РФ збила свій Су-27 над Кримом

14:44

ЗСУ відкинули штурмовиків РФ: у ворога втрати на півдні, названо напрямки

14:43

Потрібно знайти оленя в лісі всього за 7 секунд: непроста загадка для найуважніших

14:35

Після важкої втрати: Сандра Баллок вийшла на рідкісну прогулянку

14:19

Секретна добавка збільшить урожай: що покласти в лунку при посадці перцюВідео

13:39

Українців попередили про загрозу відключень і підвищення тарифу на електроенергію

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Володимир Зеленський новости
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти