"З України з любов'ю": Сердючка на "Нептуні" влучно висміяла крах крейсера "Москва"

Сердючка на "Нептуні" влучно висміяла крах крейсера" Москва " / instagram.com/v_serduchka/

Новина про крах флагмана Чорноморського флоту крейсера "Москва" сколихнула не тільки Україну, а й весь світ. Причиною загоряння тоді назвали попадання в корабель ракет українського ПТРК Нептун.

Успішні дії наших захисників не залишилися без уваги і зірок шоу-бізнесу. Спочатку продюсер і музикант Потап опублікував фото, на якому Вєрка Сердючка з мамою осідлали ракету з написом "Нептун".

"З України з любов'ю", - написав він у підписі до знімка.

instagram.com/realpotap/

Пізніше кумедне фото з'явилося і на сторінці Вєрки Сердючки.

Крейсер "Москва" пішов на дно

Перша інформація про те, що горить крейсер "Москва", з'явилася пізно ввечері 13 квітня. Корабель знаходився більш ніж за 40 кілометрів від острова Зміїний.

Після цього у Збройних силах України зробили заяву про те, що вони вдарили протикорабельною ракетою Нептун по російському військовому кораблю в Чорному морі. Внаслідок цього крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження, виникла пожежа і корабель почав йти на дно. Інші кораблі РФ не змогли допомогти через негоду.

Повідомлялося, що в окуповане місто Севастополь доставили 14 моряків. Доля решти 496 членів екіпажу залишалася невідомою. Пізніше в російському Міноборони заявляли, нібито весь екіпаж був евакуйований.

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