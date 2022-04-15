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Крейсер "Москва" пішов на дно, а у пропагандистів Кремля "палає" - погрожують оголосити Україні війну

15 квітня 2022, 12:19

Скабєєва і компанія закотили істерику через втрату флагмана Чорноморського флоту.

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Крейсера " Москва "пішов на дно, а у пропагандистів Кремля" палає " / скріншот з відео

Російські пропагандисти почали істерити через те, що ЗСУ знищили флагман Чорноморського флоту РФ - крейсер"Москва".

В ефірі у пропагандистки Ольги Скабєєвої вони зривали голоси, вимагаючи "почати війну проти України". Фрагмент біснування пропагандистів з'явився в мережі.

Екс-депутат Держдуми Володимир Бортко почав кричати, що це привід оголосити війну Україні.

"Крейсер" Москва " - це абсолютний привід для війни. Це флагман наш! І тут думати нічого. Тут потрібна отвєтка. Але яка? Тут потрібно придумати", - обурюється Бортко.

Він також заявив про те, що в Україні "гинуть наші хлопчики", життя яких раптом стали в Росії "дуже важливі". Пропагандисти також продовжують переконувати себе в тому, що Росія переможе.

В ході "бесіди" пропагандисти так і не визнали, що "Москву" потопили саме ЗСУ - в хід знову пішли казки про" загоряння"," детонацію боєкомплекту "і"цілому екіпажі".

Крейсер "Москва" затонув - що відомо

Перша інформація про те, що горить крейсер "Москва", з'явилася пізно ввечері 13 квітня. Корабель знаходився більш ніж в 40 кілометрах від острова Зміїний.

Після цього у Збройних силах України зробили заяву про те, що вони вдарили протикорабельною ракетою Нептун по російському військовому кораблю в Чорному морі. Внаслідок цього крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження, виникла пожежа і корабель почав йти на дно. Інші кораблі РФ не змогли допомогти через негоду.

Повідомлялося, що в окуповане місто Севастополь доставили 14 моряків. Доля решти 496 членів екіпажу залишалася невідомою. Пізніше в російському Міноборони заявляли, нібито весь екіпаж був евакуйований.

Поки підбитий крейсер ще зберігав плавучість, його намагалися переправити до Севастополя. Однак пізніше російське міністерство оборони повідомило, що судно затонуло.

Вартість крейсера "Москва" з ремонтом, який закінчився в 2021 році, видання Forbes оцінило у 750 мільйонів доларів. Таким чином цей корабель став найдорожчою втратою для Росії у війні проти України.

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viber
війна в Україні Ольга Скабеева пропаганда крейсер Москва
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