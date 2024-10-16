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Сповідь Лопес стала сюрпризом: як Аффлек відреагував на одкровення Джей Ло про їхнє розлучення

Анна Підгорна
16 жовтня 2024, 03:30
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Дженніфер Лопес терпіла так довго, скільки могла.
Бен Аффлек
Бен Аффлек новини - що Аффлек думає про розповідь Джей Ло про їхнє розлучення / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американський актор і режисер Бен Аффлек півроку тому, після менш ніж двох років у шлюбі, розлучився зі співачкою, акторкою і бізнесвумен Дженніфер Лопес. Весь цей час колишнє подружжя за негласною угодою зберігало мовчання про обставини розставання.

Однак Джей Ло нещодавно все ж висловилася про те, яким вона бачить розрив з Аффлеком. Артистка важко переживала цей період, і вирішила надалі емоції не стримувати.

Близьке оточення Бена в коментарі для Daily Mail зазначило, що своє скандальне інтерв'ю з колишнім чоловіком Лопес не узгоджувала, і це стало для нього сюрпризом. Втім, він добре знає Джен, щоб дивуватися, що про розрив вона може говорити "вічно".

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Аффлек також знає, як Джей Ло любить поговорити про своє особисте життя. Нічого дивного, адже про їхні стосунки артистка встигла створити альбом і документальний фільм, в основу яких лягли дуже особисті деталі та листи від актора.

Інсайдер зазначає, Бен дуже хотів, щоб Дженніфер не розкривала всіх подробиць, оскільки високо цінує свою приватність. Однак він смиренно приймає особливості характеру колишньої коханої, оскільки її він продовжує цінувати не менше - вона назавжди залишиться важливою частиною його життя.

"Бен знає, що вона буде говорити про розставання вічно, тому що вона створила альбоми і документальні фільми про їхні стосунки. ... Він хотів би, щоб вона не говорила про це, але він відчуває, що вона завжди буде говорити", - розповіло джерело.

Хто такий Бен Аффлек?

Бен Аффлек - американський актор, режисер і продюсер. Володар численних кінонагород: трьох "Золотих Глобусів", двох "Оскарів", двох "SAG Awards", двох "BAFTA" тощо. Також має чотири "Золоті малини". Знявся у понад вісімдесяти фільмах, зрежисирував 35.

Голлівуд - останні новини:

Раніше американська співачка, акторка і бізнесвумен Дженніфер Лопес уперше заговорила про розлучення з Беном Аффлеком - їхній шлюб тривав менше двох років, а розрив став справжнім ударом для артистки.

Також стало відомо, що 94-річний Клінт Іствуд знайшов собі нову подругу всього за 78 днів після смерті коханої, у фактичному шлюбі з якою він перебував протягом останніх 10 років.

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