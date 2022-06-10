Ірина Білик розповіла про сон в обіймах відомого британського політика

Ірині Білик приснився віщий сон про Бориса Джонсона / Колаж

Українська співачка, народна артистка України та поетеса-пісняр Ірина Білик, крім неймовірного музичного таланту, відома також своїми бурхливими романами. У артистки було 5 чоловіків, з кожним з яких вона зберегла чудові стосунки.

Зараз серце Білик вільне: з останнім чоловіком, фотографом і музикантом Асланом Ахмадовим вона розійшлася в квітні 2021 року. Чи є у поп-діви шанувальники зараз, вона розповіла в інтерв'ю для шоу Ранок з Україною.

Білик зізналася: зараз в її житті один єдиний чоловік - 6-річний син Табриз. "Одразу після розлучення жінка не може потрапити у наступні стосунки, тим більше у такий буремний час. Зараз я взагалі відпочиваю від чоловічої уваги. Вже в мирний час, думаю, обов’язково знайду свого обранця. Квітів наразі теж немає. Я весь час проводжу з сином. Готую його до школи - ми вчимося писати, читати. Няні зараз немає у нас, тому я все роблю сама", - розповідає співачка.

Однак ймовірність нових відносин вона не заперечує повністю - недавно їй приснився віщий сон про одного з відомих політиків, який, ймовірно, означає новий роман.

"Нічого поганого мені за цей час не снилось. Сняться лише друзі та незнайомі друзі. До речі, мені наснився прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, прямо перед голосуванням з приводу того, чи залишиться він на своєму посту. Уві сні він мене обійняв. Мені, до речі, пророчили, що на середині моєї кар'єри я матиму повагу з боку політиків", - каже Білик.

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