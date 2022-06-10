"Скло бите Лукашенко в суп сипав!": Макаревич повідомив, як "провернув держпереворот у Білорусі"

Макаревич повідомив , як "провернув держпереворот в Білорусі" / скріншот

Лідер російської групи "Машина часу", поет і художник Андрій Макаревич, який переїхав з РФ до Ізраїлю, посміявся над новиною в російській пресі, нібито він і російський шоумен Максим Галкін планували усунути президента Білорусі Олександра Лукашенка.

У публікації російських ЗМІ говориться, що Макаревич і Галкін опинилися в списку спонсорів "держперевороту", що готувався в Білорусі.

Зазначається, що Лукашенко передав Москві список громадян РФ, які нібито перераховували кошти до Фонду BYSOL, який "готував переворот у Білорусі".

"Ну нарешті! Але ж я ще марсіан до батька підсилав, заражених мавпячою віспою, і скло бите йому в суп сипав! Хлопців, прикрийте вже смітник!"- написав Макаревич на своїй сторінці в Facebook.

читайте такожАндрій Макаревич висміяв російських військових:"раз думати не вмієте - займіться хоча б чистописанням"Відзначимо, що російський музикант, поет-пісняр, художник і лідер групи Машина часу Андрій Макаревич відверто і публічною критикує військову агресію РФ спрямовану на Україну.

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