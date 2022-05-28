Ірина Білик показала, що залишилося від її будинку, в якому місяць жили рашисти

Ірина Білик показала свій понівечений рашистами будинок / instagram.com/bilyk_iryna

Українська співачка, народна артистка України та поетеса-пісняр Ірина Білик в рамках проєкту Голоси мирних розповіла свої історію "зіткнення" з рашистами.

Вона довго не наважувалася озвучити це, адже вважала, що негоже скаржитися, коли є люди, які втратили на війні набагато більше. Однак для історії звірств і неподобств, які собі дозволяє армія рф на українських територіях, важливо зберегти кожну деталь.

У будинку Ірини Білик близько місяця жили російські окупанти. "Я дуже довго не розповідала своїм прихильникам, що у мене майже місяць жили рашисти. Я вважала, що це не потрібно, тому що вбивали дітей, вбивали людей. А те, що пограбували, зруйнували, розбили щось, я вважала, що це такий мінімум і молилася лише, щоб мій будинок залишився цілим, стіни стояли... Коли мені показали, що вони наробили в тому місці, де я пишу пісні… У мене, до речі, дуже коштовний гарний рояль і він залишився цілим. Я не знаю, що на них вплинуло. Можливо, ті статуетки, на яких було викарбувано моє ім'я. Може, вони бачили, що я композитор і цей рояль найдорожче, що у мене є. Але все інше було зламано, зіпсовано, зруйновано",- поділилася артистка.

Незважаючи на розруху в країні і в її будинку, Ірина Білик вірить, що Україна здобуде перемогу у війні з рашистами, і вже будує плани на майбутнє.

"Я дуже люблю збирати друзів у себе вдома. І перше, що я зроблю, це приїду додому, накрию стіл, запрошу своїх друзів, своїх колег. Це буде шикарний вечір. Ми будемо просто радіти, згадувати все, що з нами відбувалося і як ми це витримали", - розповіла співачка.

Ірина Білик показала свій понівечений рашистами будинок / Колаж

У коментарях Ірина Білик отримала безліч слів підтримки від своїх шанувальників:

"Ірочка, ви - талант, красива жінка, прекрасна Мама і дружина.❤️"

"Ірочко тримайтесь ,ми з вами та дуже Вас любимо ❤️❤️❤️"

"Іро, тримайтесь! Все буде Україна!"

"Іронька, ми усі разом. Ти наша рідна зіронька".

"Тримаймося... Чекаємо на перемогу... Ми любимо нашу рідну Україну, добру, світлу, незалежну..."

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