"Платить податки країні, з якої прилітають ракети": Бадоєву з "Орла і Решки" звинуватили в роботі на РФ

Бадоєву з "Орла і Решки" звинуватили в роботі на РФ / скріншот

Українська ведуча і журналіста Аліна Доротюк назвала відому колегу, яка після тривалого періоду життя і роботи в нашій країні поїхала в Росію, а тепер мовчить про війну, розв'язану Кремлем. Це - ведуча шоу "Орел і Решка" Жанна Бадоєва.

За словами Доротюк в Instagram-stories, країна повинна знати своїх "героїв". Зокрема, Бадоєва жодного разу з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну не сказала, хто на кого напав.

читайте такожНаргіз і Барських довели путініста Пригожина до нападу: "вони повії!""Пані Жанна, маючи величезну аудиторію, жодного разу так і не сказала, хто на кого напав. А ще - вона досі працює на рашистський продакшн. І платить податки на країну, з якої щодня прилітають ракети і не тільки", – написала Доротюк.

Зазначимо, що в РФ залишилося багато артистів, які підтримують криваву війну. Серед них Олег Газманов, Лариса Доліна, Микола Басков, Надія Бабкіна, Григорій Лепс та Олександр Маршал.

Раніше продюсер і музикант Потап висловився про колег, які колись виступали з ним на одній сцені, а тепер підтримують криваву війну.

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