"Цікаві хлопці": російська співачка зізналася в любові до українських музикантів

Глюкоза розповіла про молодих виконавців, з якими хотіла б попрацювати в майбутньому.

Російська співачка зізналася в коханні до українських музикантів / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, instagram.com, Глюкоза

Коротко:

Співачці цікаво розвиватися в напрямку електронної музики

Вона виділила українську групу "Пошлая Молли"

Російська співачка Глюкоза, яка неодноразово відвідувала окупований український Крим і внесена до бази "Миротворця", розповіла про молодих виконавців, з якими хотіла б попрацювати в майбутньому. Про це вона повідомила в росЗМІ.

За словами зірки нульових, їй цікаво було б розвиватися в напрямку електронної музики, наприклад, співпрацювати з початківцем артистом "Темний принц". Також вона виділила серед улюблених виконавців українську групу "Пошлая Моллі".

"Ну, до речі, "Пошлая Моллі" мені цікава. Мені здається, цікаві хлопці дуже. Взагалі мене зараз цікавить електроніка, нові звуки", - сказала артистка.

До речі, з початку повномасштабного вторгнення Глюкоза (справжнє ім'я Наталія Чистякова-Іонова) мовчить про війну і прямо не зазначає свою громадянську позицію. 24 лютого 2022 року у своєму Facebook артистка залишила коротке повідомлення "ні війні". Але згодом своїми діями співачка показала, що підтримує "спецоперацію в Україні".

Відзначимо, як повідомляв Главред, 15 січня відбулося жеребкування і став відомий порядок виступу фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2026. На ютуб-каналі Євробачення України пройшла онлайн-трансляція жеребкування.

А також Лоліта Мілявська, яка родом з України, але продовжує розважати жителів країни-окупанта РФ, висловилася про смерть Ігоря Золотовицького. Співачка дружила з актором понад 30 років і навіть заздрила дружині Золотовицького, адже він був дуже турботливим.

Хто така Глюкоза Глюкоза — російська поп-співачка, актриса кіно та озвучування, телеведуча.

У 2020 році співачка прилетіла з Мінська в київський аеропорт "Бориспіль", під час бесіди прикордонник поставив запитання: "Як ви ставитеся до окупації Криму?". Вона відповіла, що не має до цього ніякого відношення, проте для неї можливість відвідати Україну набагато важливіша за політику. Прикордонник перепитав: "Чи вважаєте ви Крим українським?". На це співачка відповіла: "Крим український". У підсумку їй заборонили в'їзд до країни до 2023 року через неодноразове відвідування Криму з порушенням державного кордону України.









