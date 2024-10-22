Коротко:
- Співачка Глюкоза з'явилася в Шереметьєво в дивному вигляді
- Артистці присудили штраф за вживання наркотиків
Російська співачка Глюкоза, яка неодноразово відвідувала незаконно окупований країною-терористом РФ український Крим, вийшла з літака в Шереметьєво з "перекошеним обличчям".
Як повідомляють пропагандистські росЗМІ, співачка прилетіла до Москви в ніч на 21 жовтня і вийшла з літака в незрозумілому стані, вона ледь трималася на ногах.
Поліцейські звернули увагу на обличчя Глюкози, яке видало, що вона перебуває під наркотичними речовинами.
Співачку одразу ж затримали і відвезли на медичну експертизу, яку вона відмовлялася проходити.
Суд визнав Глюкозу винною і виписав штраф - 5 тисяч рублів (1500 гривень). Представники артистки поки ніяк не коментували інцидент.
Хто така Глюкоза?
Глюкоза - російська попспівачка, акторка кіно та озвучування, телеведуча.
2020 року співачка прилетіла з Мінська в київський аеропорт "Бориспіль", під час бесіди прикордонник поставив запитання: "Як ви ставитеся до окупації Криму?". Вона відповіла, що не має до цього жодного стосунку, проте для неї можливість відвідування України набагато важливіша за політику. Прикордонник перепитав: "Чи вважаєте ви Крим українським?" На це співачка відповіла: "Крим український". У підсумку їй заборонили в'їзд до країни до 2023 року через неодноразове відвідування Криму з порушенням державного кордону України.
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