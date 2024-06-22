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Інна Мірошниченко показала, як сильно змінився прийомний син Марсель за рік

Олена Кюпелі
22 червня 2024, 16:32оновлено 22 червня, 17:03
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За словами Мірошниченка, для хлопчика цей рік став роком феноменальних змін.
Інна Мірошниченко показала, як змінився Марсель
Інна Мірошниченко показала, як змінився Марсель / Колаж Главред, фото Instagram/_inna_mi_

Юрист і телеведуча Інна Мірошниченко поділилася зворушливими кадрами того, як вони стали батьками свого зразкового сина Марселя.

На своїй сторінці в Instagram, вона згадує, яким був цей рік для їхньої сім'ї, а найбільше для Марселя, який за цей рік прихворів безліч навичок.

"Ми стоїмо в залі суду, тримаємося за руки і плачемо, бо щойно суд оголосив, що Марсель офіційно наш син! Плачемо, бо розуміємо, що пройшли дуже складний шлях до цього. Плачемо, бо ніхто не вірив у нього до нас. Плачемо, бо знаємо, що зробимо його щасливим!" - згадує Інна.

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"Це складний випадок, немає жодних гарантій", - говорили нам. - Подивіться на нього через рік...", - відповів тоді Тім", - пише вона.

За словами Мірошниченко, для хлопчика цей рік став роком феноменальних змін. Марсель подолав складні діагнози і за рік у родині майже наздогнав однолітків. Він ходить, бігає, їздить на самокаті.

"Із хлопчика, який не мав емоцій і всього боявся, Марс перетворився на реготуна, який прагне вивчати все безперервно", - з гордістю каже його мама.

Хто така Інна Мірошниченко?

Інна Мірошниченко - українська юристка та блогерка, дружина популярного ведучого та шоумена Тимура Мірошниченка. Разом пара виховує двох біологічних дітей - Мію і Марко, і прийомного сина Марселя; готується взяти в сім'ю ще одного малюка. Інна веде блог про життя багатодітної мами, підвищує обізнаність суспільства про особливості усиновлення дітей в Україні.

"Хоче обіймів, біжить, щоб поцілували коліно після удару, засинає на грудях батьків. Такі прості речі, які говорять про прив'язаність! Прихильність, яку ми будували крок за кроком при всіх складнощах", - ділиться успіхами Мірошниченко.

Вона також додає, що попри те, що цей рік був важким, побачивши результат, вони не можуть стримати сліз щастя. "Спасибі, синку, що ти прийшов у наше життя і своїм прикладом доводиш, що дива існують. Варто просто щиро любити і відкрити серце одне одному", - додала вона.

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Нагадаємо, раніше відомий український телеведучий Тимур Мірошниченко поділився, скільки грошей витрачає, щоб утримати трьох дітей і додав, що коштів має бути багато.

Раніше також стало відомо, що Інна Мірошниченко показала, що любов зробила з їхнім прийомним сином. Вона також виклала дві світлини, які показують разючу різницю та демонструють, що кохання може зробити з дитячим сердечком.

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