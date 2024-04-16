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Тімур Мірошниченко роздягнувся на сцені "Ліги Сміху" і нарвався на бійку

Анна Підгорна
16 квітня 2024, 13:32
Популярний ведучий розкрив свій неочікуваний юмористичний талант на сцені шоу "Ліга Сміху. Волонтерський десант 3".
Тімур Мірошниченко у Лізі Сміху
Ліга Сміху. Волонтерський десант 3 - Тімур Мірошниченко у Нашому Форматі / колаж: Главред, фото: Пресслужба

Телеведучий Тімур Мірошниченко став запрошеним гостем нового випуску "Ліги Сміху. Волонтерський десант 3" на телеканалі ТЕТ. Він з’явився в театральному конкурсі разом з командою Ігоря Ласточкіна "Наш Формат" і вразив глядачів. Таким дотепним і самоіронічним його ще ніхто не бачив.

У театральному номері Тімур Мірошниченко зіграв самого себе на сільському весіллі у шкільному спортзалі, де молодята сплутали валюту в гонорарі ведучого. "Уявіть собі ситуацію, коли домовлялися з ведучим про весілля, але у фразі "4 тисячі доларів" десь загубили слово доларів", – оголосили їхній виступ.

Наречений Володимир Черняк спробував нашкребти на гонорар ведучого з конвертів, які подарували гості, і зізнався, що для їхньої сім’ї це непідйомна сума. "Та і я мав би якось одразу здогадатися, що весілля в селі у шкільному спортзалі – це життя, а не концепція свята", – заявив Тімур Мірошниченко зі сцени й "розірвав" цим жартом глядацьку залу. Тренер "Ліги Сміху. Волонтерський десант 3" і зірка команди "V.I.P. Тернопіль" Тарас Стадницький зізнався, що 16 років тому саме цією фразою можна було описати його весілля, де "на палатці" зібралося 220 людей.

У результаті Мірошниченко погодився провести весілля за 4 тисячі гривень й оголосив, що бійка з боярином і друзями нареченого входить у пакет послуг. Після цих слів він роздягнуся до борцівського трико, яке було під костюмом, і заволав: "Сюда, Наш Формат". За таку сміливість глядацька зала зірвалася бурхливими оплесками, а тренери оцінили номер у максимум балів.

"Запам’ятайте, більше ви Мірошниченка таким не побачите", – прокоментував ведучий "Ліги Сміху. Волонтерський десант 3" Євген Кошовий.

Дивіться відео виступу Тімура Мірошниченка і команди "Наш Формат":

У коментарях також відзначили, що завдяки команді "Наш Формат" Тімур Мірошниченко розкрився абсолютно по-новому: "Тімур крутий. Талановитий в усьому", "Крутезна гра! Браво, так професійно зіграно, що я дійсно співпереживала нареченому і ведучому. Хлопці, ви створюєте гумористичні шедеври. Хай щастить", "Крутецький тандем "Формату" з Мірошниченком".

Уже цієї п’ятниці, 19 квітня, у новому випуску "Ліги Сміху. Волонтерський десант 3" глядачі побачать співачку Анну Трінчер, акторку "Жіночого Кварталу" Катерину Нікітіну, капітана шоу "Я люблю Україну" Юрія Ткача та коміка Васю Харізму. Усі вони об’єднаються з командами-учасниками в театральному конкурсі, щоб підтримати країну жартами й допомогти українським військовим, адже переможці кожного випуску передають автівку нашим захисникам.

Смійтеся та об’єднуйтеся довкола волонтерських місій щоп’ятниці о 20:00 на телеканалі ТЕТ.

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