Пішла з головою в культурне життя: Алла Пугачова в жалобі засвітилася в театрі з Христиною Орбакайте

Примадонна відвідала прем'єру вистави.
Алла Пугачова повернулася в Росію і активно відвідує публічні заходи. Наприклад, нещодавно вона потрапила в кадр своєї старшої доньки - співачки Христини Орбакайте.
Разом вони побували на прем'єрі вистави Кабаре в одному з московських театрів. Після вистави зіркові мати і донька вирушили за лаштунки, щоб поспілкуватися з акторами.
Орбакайте зняла театральну трупу і Пугачову, яка з ентузіазмом обговорювала щось з артистами. З широкою посмішкою на обличчі вона розповіла, що спектакль їй дуже сподобався. Відео з'явилося на сторінці Христини в Instagram.
Варто відзначити, що Пугачова повернулася до улюблених чорних нарядів, яким активно "зраджувала" в Латвії та Ізраїлі. На прем'єру вона з'явилася в чорному брючному костюмі, затемнених окулярах у роговій оправі і у взутті на високих підборах.
Нагадаємо, що російська співачка Алла Пугачова, яка разом з родиною переїхала до Ізраїлю після вторгнення РФ в Україну, вперше висловилася в соцмережі про позицію свого чоловіка Максима Галкіна.
Зазначимо, що Алла Пугачова досі не зробила заяви про війну в Україні. Замість неї агресивну політику путінської Росії засуджує її чоловік Максим Галкін. Російський продюсер і музичний критик Євген Бабічев вважає, що саме шоумен говорить за двох зірок.
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