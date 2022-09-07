Пішла з головою в культурне життя: Алла Пугачова в жалобі засвітилася в театрі з Христиною Орбакайте

Алла Пугачова в жалобі прийшла в театр з Христиною Орбакайте / instagram.com/orbakaite_k

Алла Пугачова повернулася в Росію і активно відвідує публічні заходи. Наприклад, нещодавно вона потрапила в кадр своєї старшої доньки - співачки Христини Орбакайте.

Разом вони побували на прем'єрі вистави Кабаре в одному з московських театрів. Після вистави зіркові мати і донька вирушили за лаштунки, щоб поспілкуватися з акторами.

Орбакайте зняла театральну трупу і Пугачову, яка з ентузіазмом обговорювала щось з артистами. З широкою посмішкою на обличчі вона розповіла, що спектакль їй дуже сподобався. Відео з'явилося на сторінці Христини в Instagram.

Видео дня

Варто відзначити, що Пугачова повернулася до улюблених чорних нарядів, яким активно "зраджувала" в Латвії та Ізраїлі. На прем'єру вона з'явилася в чорному брючному костюмі, затемнених окулярах у роговій оправі і у взутті на високих підборах.

Нагадаємо, що російська співачка Алла Пугачова, яка разом з родиною переїхала до Ізраїлю після вторгнення РФ в Україну, вперше висловилася в соцмережі про позицію свого чоловіка Максима Галкіна.

Зазначимо, що Алла Пугачова досі не зробила заяви про війну в Україні. Замість неї агресивну політику путінської Росії засуджує її чоловік Максим Галкін. Російський продюсер і музичний критик Євген Бабічев вважає, що саме шоумен говорить за двох зірок.

Інші новини: