"Той, у кого є вуха, нехай почує": Пугачова вперше відреагувала на позицію Галкіна

Пугачова вперше відреагувала на позицію Галкіна / скріншот

Російська співачка Алла Пугачова, яка разом з родиною переїхала до Ізраїлю після вторгнення РФ в Україну, вперше висловилася в соцмережі про позицію свого чоловіка Максима Галкіна.

На своїй сторінці в Instagram співачка продублювала відео Галкіна, в якому він не побоявся заявити про це відкрито, записав відеозвернення до росЗМІ, які роблять з артиста ворога народу.

"Хто має вуха, нехай почує", - підписала відео Пугачова.

На камеру комік розповів, що, попри гоніння в РФ і всі спроби очорнити його репутацію, він любить Росію і російський народ. Зневажає він владу, яка привела і продовжує приводити цей самий народ до Бід, злиднів та ізоляції.

читайте також"Хвалили Захід і йшли проти течії": церква підключилася до цькування Пугачової і Галкіна в РФЧерез підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань. Також з Галкіним стали розривати рекламні контракти, розповів Андрій Данилко.

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